De iPad Air 2026 is er (en dit zijn de highlights)

Apple heeft de iPad Air 2026 aangekondigd. Wij vertellen je wat er nieuw is en wat de prijzen zijn van deze gloednieuwe iPad!

iPad Air 2026 release: dit zijn de highlights

Apple heeft de iPad Air 2026 onthuld en op het eerste gezicht is er (wederom) veel bij hetzelfde gebleven. Maar toch heeft Apple een paar interessante veranderingen doorgevoerd.

iPad Air 2026 in het kort

Draait op de M4-chip ;

; Beschikbaar in 11 of 13 inch ;

; Beveiligd met Touch ID ;

; Ondersteuning voor Apple Intelligence ;

; N1-chip komt naar de tablet;

komt naar de tablet; Beschikbaar in de kleuren spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht ;

; 12 GB aan werkgeheugen;

aan werkgeheugen; Prijs begint bij 669 euro.

De iPad Air 2026 is nu namelijk uitgerust met de gloednieuwe M4‑chip en meer werkgeheugen (12 GB). Deze razendsnelle chip zagen we eerder in de iPad Pro en de nieuwste MacBooks. Deze chip maakt de iPad Air 2026 sneller en beter dan ooit.

Maar dat is niet alles, want Apple heeft ook een nieuwe draadloze chip in de tablet gestopt. Deze N1-chip ken je misschien van de iPhone 17-serie. Waar de iPad Air 2025 nog ondersteuning had voor Wifi 6E, komt dankzij deze chip nu wifi 7 naar de nieuwe tablet. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

Maar dat is nog niet alles, want de N1-chip heeft ook ondersteuning voor bluetooth 6. Daar ga je in de praktijk niet meteen heel veel van merken, maar het zorgt er wel voor dat de verbinding van je draadloze accessoires weer wat sneller zijn.

Apple heeft echter geen veranderingen aangebracht in het ontwerp van de iPad Air. Het ontwerp blijft dus hetzelfde als de iPad Air 2025. Verder is de iPad Air 2026 beschikbaar in zowel een 11-inch als een 13-inch versie.

iPad Air 2026 kopen

Wil je de iPad Air 2026 meteen kopen? Dan moet je nog even kiezen welke grootte en hoeveel opslag je wilt. Vanaf woensdag 4 maart is de iPad air 2026 te bestellen. Vanaf woensdag 11 maart krijg je de nieuwe tablet dan binnen. De prijzen voor elke versie van de iPad Air 2026 vind je hieronder.

iPad Air 11 inch:

128 GB: 669 euro

256 GB: 799 euro

512 GB: 1049 euro

1 TB: 1299 euro

iPad Air 13 inch:

128 GB: 869 euro

256 GB: 999 euro

512 GB: 1249 euro

1 TB: 1499 euro

Wil je de iPad Air nu meteen pre-orderen? Check dan de onderstaande links!

