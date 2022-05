iPod touch kopen: hier vind je Apple’s MP3-speler voordat het te laat is

Apple kondigde dinsdag het trieste nieuws aan: het is over en uit voor de iPod touch. De geavanceerde mp3-speler is ingehaald door zijn tijd en dus overbodig geworden. In dit artikel lees je waar je nog snel een iPod touch kan kopen voordat het te laat is.

Apple stopt productie van de laatste iPod touch

Apple heeft zojuist aangekondigd dat de iPod touch niet langer verkrijgbaar is. Althans, Apple stopt de productie. In een persbericht bevestigt het bedrijf dat de allerlaatste iPod (touch) van de lopende band is gerold. De mp3-speler met veel extra functies is nog wel te koop, maar zal snel bij webshops het label ‘niet meer leverbaar’ of ‘uit het assortiment’ opgeplakt krijgen.

Nu de iPod touch nog verkrijgbaar is ‘zolang de voorraad strekt’, denken we dat er een run op dit legendarische product van Apple komt. Veel mensen zijn er mee opgegroeid en meeste aankopen zullen vanuit nostalgie gedaan worden. Val jij in deze categorie? Lees dan snel verder om de iPod touch op de valreep te kopen.

De iPod touch is de laatste mp3-speler van Apple die nog werd geproduceerd. Alle functies van deze iPod zijn ook in de iPhone te vinden. En daar kan je ook nog eens mee bellen. Afgelopen jaar bestond de iPod touch nog 20 jaar.

Einde van een tijdperk (iPod: 2001-2022)

De iPod (en iTunes) heeft Apple nog meer op de kaart gezet. De allereerste zag het levenslicht in 2001 en was meteen enorm succesvol. Stel je voor: van een Sony Walkman met een tas vol cd’s, naar een klein apparaatje met 5GB. Opeens kon je meer dan 1000 liedjes in je broekzak meenemen.

Later zagen we ook de iPod nano, iPod mini, iPod shuffle en deze iPod touch verschijnen. De iPod touch was de volgende in de rij die de wereld deed opschudden. Een touchscreen was al wel geïntroduceerd, maar de technologie met deze souplesse kenden we nog niet. Toen Apple in 2007 de iPhone op de markt bracht, was het einde in zicht.

De beste iPod (touch) deals op een rijtje

Wil je de iconische iPod touch in huis halen, voordat het te laat is? Bij Bol.com is de iPod touch op het moment van schrijven het scherpst geprijsd:

De iPod shuffle is dé mp3-speler voor de muziekliefhebber die niets anders wil dan audio. Geen schermpje met apps, maar enkel fysieke knoppen. De iPod shuffle heeft ook (nog) een koptelefoonaansluiting. De productie van de iPod shuffle is al een tijdje gestopt. Daarom is deze basic mp3-speler van Apple enkel nog refurbished verkrijgbaar.

De iPod nano is al een tijdje uit de running. Toch verschijnt dit model nog op de websites van enkele aanbieders. De iPod nano heeft in tegenstelling tot de shuffle wél een display. Hiermee kan je dus eenvoudig nummers en audioboeken selecteren. Ook de iPod nano is nog enkel refurbished verkrijgbaar.