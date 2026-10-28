Last-minute gerucht verklapt: dit nieuwe Apple-product komt vandaag

Apple presenteert later vandaag een van de grootste vernieuwingen voor een populair Apple-product in jaren – dit moet je erover weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit nieuwe Apple-product komt vandaag

Het Apple-product dat we vandaag verwachten, is een compleet vernieuwde MacBook Pro met touchscreen, een OLED-scherm en een dunner ontwerp. Het gaat om uitvoeringen met een scherm van 14 en 16 inch. Daarmee komt Apple voor het eerst met een MacBook Pro die je rechtstreeks met je vingers kunt bedienen.

De nieuwe laptops krijgen naar verluidt ook dunnere schermranden en een lichtere, slankere behuizing. Bovenaan het scherm verwachten we bovendien een Dynamic Island, iets wat we al kennen van de iPhone. Apple past macOS waarschijnlijk ook aan om bediening via aanraking mogelijk te maken. Toetsenbord en trackpad verdwijnen overigens niet.

Duurder

Voor het nieuwe Apple-product van vandaag moet je vermoedelijk wel diep in de buidel tasten. Volgens de laatste geruchten heeft Apple een Amerikaanse vanafprijs van 2899 dollar besproken voor het 14-inch model met M5 Pro-chip. Voor de grotere 16-inch uitvoering zou de prijs kunnen oplopen tot minimaal 3399 dollar. De nieuwe modellen komen beschikbaar naast de bestaande MacBook Pro’s, waardoor klanten kunnen kiezen tussen de huidige laptops en de duurdere uitvoeringen met touchscreen.

I do not expect the current non-touch MacBook Pros (14 inch at $2499 and 16-inch at $2999) to go anywhere tomorrow. Retail stores are fully stocked up on those as well still. https://t.co/UTs2NJ1N3A — Mark Gurman (@markgurman) October 27, 2026

Nieuw koelsysteem

Apple pakt waarschijnlijk niet alleen het scherm en de behuizing aan. Volgens de geruchten krijgt de MacBook Pro ook een vernieuwd koelsysteem. Dat moet de luchtstroom via het scharnier verbeteren en tegelijkertijd wat gewicht besparen. Ook het scharnier zelf wordt aangepast. Zo blijft het scherm steviger op zijn plek wanneer je het aanraakt. Dat is belangrijk bij een laptop die je voortaan ook met je vingers kunt bedienen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de geruchten presenteert Apple het nieuwe Apple-product modellen vandaag, woensdag 28 oktober. De voorbestellingen gaan mogelijk direct van start. Als dat zo is, verwachten we dat de eerste exemplaren vanaf 6 november beschikbaar zijn. Apple heeft deze details vooraf niet officieel bevestigd. Het is dus nog even afwachten welke vernieuwingen daadwerkelijk worden aangekondigd. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!