Deze features komen naar de goedkoopste iPhone 18 (en die zijn teleurstellend)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 oktober 2026, 11:29
2 min leestijd
Deze features komen naar de goedkoopste iPhone 18 (en die zijn teleurstellend)

Apple werkt aan een nieuwe budget-iPhone, maar als je op nieuwe features hoopt, kom je mogelijk bedrogen uit – dit verwachten we van de iPhone 18e.

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Deze features komen naar de goedkoopste iPhone 18

Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 18e vooral een snellere chip, terwijl veel andere features hetzelfde blijven. Vooral het scherm is een tegenvaller. We zetten alle informatie voor je op een rij.

Snellere chip

iphone features

Het gerucht over de aankomende iPhone 18e is afkomstig van de bekende Weibo-gebruiker Digital Chat Station. Apple zou de smartphone in het voorjaar van 2027 willen presenteren, samen met de reguliere iPhone 18 en de iPhone Air 2. De belangrijkste vernieuwing zit aan de binnenkant.

Volgens het gerucht krijgt de iPhone 18e een A20-chip, de opvolger van de A19 in de huidige iPhone 17e. Die chip wordt waarschijnlijk gemaakt met een geavanceerder 2-nanometerprocedé. Dat kan zorgen voor betere prestaties en een lager energieverbruik. Toch blijft het afwachten hoeveel sneller de nieuwe iPhone daadwerkelijk wordt.

Dit verandert niet

iphone features

Op andere vlakken lijkt Apple weinig features te veranderen aan de nieuwe iPhone. De 18e krijgt volgens het gerucht opnieuw een 6,12-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 60 Hz. Dat betekent dat het beeld minder vloeiend oogt dan bij iPhones met een 120 Hz-scherm.

Ook de camera aan de achterkant blijft waarschijnlijk hetzelfde. Het toestel krijgt volgens de geruchten één 48-megapixelcamera. Een ultragroothoeklens, zoals bij duurdere modellen, lijkt er dus niet te komen. Er is wel goed nieuws over de selfie-camera. Die krijgt mogelijk een upgrade naar 24 megapixel.

Release iPhone 18e

De iPhone 18e wordt dus waarschijnlijk in het voorjaar van 2027 aangekondigd. Een exacte releasedatum en Nederlandse adviesprijs zijn nog niet bekend. Apple lijkt met iPhone 18e vooral te willen besparen op onderdelen en geeft naast de processor praktisch geen andere features een upgrade. Of dat voldoende is om de iPhone 18e aantrekkelijk te maken, hangt uiteindelijk ook af van de prijs.

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Bron afbeelding: 9to5mac
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