MacBook Pro 2026 is officieel – met één echt opvallende verbetering

Apple heeft een nieuwe 14-inch MacBook Pro aangekondigd die sneller is, maar ook het vertrouwde ontwerp heeft behouden. Dit is er nieuw.

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Apple onthult nieuwe 14-inch MacBook Pro

De nieuwe 14-inch MacBook Pro is officieel aangekondigd. De belangrijkste vernieuwing zit aan de binnenkant: er zit namelijk een snellere chip in. We zetten alle vernieuwingen voor je op een rij.

Snellere chip

De nieuwe processor in de 14-inch MacBook Pro is een M6-chip. Die moet zorgen voor betere prestaties bij dagelijkse werkzaamheden, maar ook bij zwaardere taken zoals foto- en videobewerking. Ook creatieve professionals en ontwikkelaars profiteren ongetwijfeld van de extra rekenkracht. De vorige versie van de 14-inch MacBook Pro draait op een M5-chip.

De M6-chip is zeker ook interessant voor iedereen die regelmatig meerdere apps tegelijkertijd wil gebruiken. Denk aan het bewerken van foto’s terwijl er op de achtergrond bestanden worden verwerkt. Je krijgt bovendien vier uur extra batterijduur en AI-taken worden tot 13x sneller uitgevoerd. De batterijduur kan daardoor oplopen tot wel 24 uur.

Ontwerp en scherm

Aan de buitenkant is er weinig veranderd. De 14-inch MacBook Pro behoudt het bekende ontwerp met een toetsenbord, trackpad en een scherm met een notch bovenaan. Een oled touchscreen ontbreekt op deze MacBook Pro. Dat laatste is een belangrijk verschil met de duurdere MacBook Pro-modellen die Apple eveneens heeft aangekondigd. Wel krijg je een Liquid Retina XDR-display met 1600 nits piek­helderheid voor HDR.

Apple kiest bij de standaarduitvoering dus voor een andere aanpak: betere prestaties zonder ingrijpende veranderingen aan de behuizing. Dat kan aantrekkelijk zijn als je vooral een krachtige laptop zoekt voor werk of studie. Er is ook een 16-inch versie beschikbaar.

Conclusie

De nieuwe 14-inch MacBook Pro is vooral een prestatie-upgrade. Het vertrouwde ontwerp blijft behouden, terwijl de M6-chip voor meer snelheid zorgt. Zoek je een krachtige MacBook voor dagelijks gebruik en creatieve werkzaamheden, dan is dit zeker geen slechte keuze.

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Prijs en beschikbaarheid

Vanwege hogere kosten voor geheugen en opslag, ligt de prijs van de nieuwe 14-inch MacBook Pro wat hoger dan die van zijn voorganger bij de introductie, namelijk op 2329 euro.

MacBook Pro M6 kopen

Je kunt de MacBook Pro met M6 op 28 oktober om 18.10 uur bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 6 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

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