MacBook Pro 2026 is officieel – met één echt opvallende verbetering

Maurice Snijders
Maurice Snijders
27 oktober 2026, 14:04
2 min leestijd
MacBook Pro 2026 is officieel – met één echt opvallende verbetering

Apple heeft een nieuwe 14-inch MacBook Pro aangekondigd die sneller is, maar ook het vertrouwde ontwerp heeft behouden. Dit is er nieuw.

Lees verder na de advertentie.

Apple onthult nieuwe 14-inch MacBook Pro

De nieuwe 14-inch MacBook Pro is officieel aangekondigd. De belangrijkste vernieuwing zit aan de binnenkant: er zit namelijk een snellere chip in. We zetten alle vernieuwingen voor je op een rij.

Snellere chip

De nieuwe processor in de 14-inch MacBook Pro is een M6-chip. Die moet zorgen voor betere prestaties bij dagelijkse werkzaamheden, maar ook bij zwaardere taken zoals foto- en videobewerking. Ook creatieve professionals en ontwikkelaars profiteren ongetwijfeld van de extra rekenkracht. De vorige versie van de 14-inch MacBook Pro draait op een M5-chip.

De M6-chip is zeker ook interessant voor iedereen die regelmatig meerdere apps tegelijkertijd wil gebruiken. Denk aan het bewerken van foto’s terwijl er op de achtergrond bestanden worden verwerkt. Je krijgt bovendien vier uur extra batterijduur en AI-taken worden tot 13x sneller uitgevoerd. De batterijduur kan daardoor oplopen tot wel 24 uur.

MacBook pro m6

Ontwerp en scherm

Aan de buitenkant is er weinig veranderd. De 14-inch MacBook Pro behoudt het bekende ontwerp met een toetsenbord, trackpad en een scherm met een notch bovenaan. Een oled touchscreen ontbreekt op deze MacBook Pro. Dat laatste is een belangrijk verschil met de duurdere MacBook Pro-modellen die Apple eveneens heeft aangekondigd. Wel krijg je een Liquid Retina XDR-display met 1600 nits piek­helderheid voor HDR.

Apple kiest bij de standaarduitvoering dus voor een andere aanpak: betere prestaties zonder ingrijpende veranderingen aan de behuizing. Dat kan aantrekkelijk zijn als je vooral een krachtige laptop zoekt voor werk of studie. Er is ook een 16-inch versie beschikbaar.

MacBook pro m6

Conclusie

De nieuwe 14-inch MacBook Pro is vooral een prestatie-upgrade. Het vertrouwde ontwerp blijft behouden, terwijl de M6-chip voor meer snelheid zorgt. Zoek je een krachtige MacBook voor dagelijks gebruik en creatieve werkzaamheden, dan is dit zeker geen slechte keuze.

Prijs en beschikbaarheid

Vanwege hogere kosten voor geheugen en opslag, ligt de prijs van de nieuwe 14-inch MacBook Pro wat hoger dan die van zijn voorganger bij de introductie, namelijk op 2329 euro.

MacBook Pro M6 kopen

Je kunt de MacBook Pro met M6 op 28 oktober om 18.10 uur bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 6 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de MacBook Pro M6

Bekijk de MacBook Pro M6
Bekijk de MacBook Pro M6

Bekijk de MacBook Pro M6
Bekijk de MacBook Pro M6

Bekijk de MacBook Pro M6

Wil je niets missen van alle nieuwe Apple-producten die er nog aankomen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware MacBook Pro Mac Apple

Bekijk ook

Nieuwe iMac met M6-chip: sneller, maar verder heel vertrouwd

Nieuwe iMac met M6-chip: sneller, maar verder heel vertrouwd

Vandaag 16:05

Scherm van de iPhone Duo heeft grote problemen – en dat bevestigt Apple nu

Scherm van de iPhone Duo heeft grote problemen – en dat bevestigt Apple nu

Vandaag 9:49

Apple brengt iOS 27.2 uit – met véél nieuwe functies voor je iPhone

Apple brengt iOS 27.2 uit – met véél nieuwe functies voor je iPhone

Vandaag 8:54

tvOS 27.2 brengt 5 verbeteringen naar je Apple TV: dit zijn ze

tvOS 27.2 brengt 5 verbeteringen naar je Apple TV: dit zijn ze

Vandaag 11:24

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren