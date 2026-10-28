Apple komt vanavond met belangrijk nieuws: zo laat komt de grote aankondiging

Het is een drukke week voor Apple, want vanavond komt het bedrijf met nóg een grote aankondiging. Zo laat komt Apple met belangrijk nieuws!

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dagen uren minuten seconden Apple Experience

Apple Experience

Er komt een nieuw Apple-event aan! Apple heeft de uitnodigingen voor het evenement onder de naam ‘Pro and Tell’ inmiddels verstuurd. Het is geen traditioneel event, in plaats daarvan kunnen we weer een Apple Experience verwachten. Twee weken geleden vond een soortgelijk evenement plaats, waarbij journalisten en andere genodigden als eerste aan de slag kunnen met de nieuwe producten. Vanavond vindt de volgende Apple Experience plaats om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Rond die tijd komt Apple dus met belangrijk nieuws, want het is de verwachting dat het bedrijf een nieuwe Mac presenteert. Het wordt een hele bijzondere uitvoering van de MacBook Pro, die volgens geruchten voor het eerst wordt voorzien van een touchscreen. Dat was lange tijd ondenkbaar bij de MacBook, maar in 2026 krijgt de laptop naar verluidt eindelijk een aanraakgevoelig scherm. Het is daarom de verwachting dat de MacBook vanavond de grootste update ooit krijgt.

MacBook Pro mét touchscreen

Apple bracht op dinsdag 27 oktober nog een nieuwe generatie van de MacBook Pro uit, die draait op de krachtige M6-chip. Vanavond kunnen we nóg een versie van de MacBook Pro verwachten, die voor het eerst een touchscreen krijgt. Het gaat om een oled-scherm, dat beschikbaar komt in 14 inch en 16 inch. Het aanraakgevoelige scherm wordt voorzien van een Dynamic Island, dat we sinds 2022 bij de iPhone zien.

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In 2026 komt de feature voor het eerst naar de MacBook, waardoor het scherm een compleet nieuw design krijgt. Daar blijft het niet bij, want Apple past de behuizing van de MacBook naar verluidt ook aan. De MacBook Pro wordt naar verwachting dunner en lichter. Het scherm krijgt dunnere schermranden en heeft een vernieuwd scharnier. Dat verbeterde scharnier moet ervoor zorgen dat het touchscreen op zijn plek blijft bij aanrakingen.

Release van de nieuwe producten

De MacBook Pro met touchscreen draait volgens geruchten op de M5 Pro- en M5 Max-chip, die we ook in de huidige versie van de MacBook Pro zien. Het is de verwachting dat de nieuwe MacBook Pro geldt als aanvulling op de bestaande line-up. Je kunt dus ook kiezen voor een uitvoering zonder touchscreen. Dat zal voor de meeste gebruikers goed nieuws betekenen, omdat de MacBook Pro met touchscreen waarschijnlijk enorm duur wordt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de nieuwe MacBook Pro ongeveer 400 euro duurder dan het huidige model met de M5 Pro-chip. Voor de MacBook Pro met M5 Pro-chip betaal je nu 2949 euro, dus de variant met touchscreen wordt mogelijk 3349 euro. We hoeven niet lang te wachten op de nieuwe producten, want de release is vanavond al om 18.10 uur. Je kunt ze dan direct bestellen in de voorverkoop. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!