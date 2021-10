iPod bestaat twintig jaar: de geschiedenis van de populaire muziekspeler

Hoera! De iPod bestaat twintig jaar en daarom blikken we terug naar de rijke geschiedenis van Apples populaire muziekspeler. Klinkt dit als muziek in je oren? Lees dan snel verder!

iPod twintig jaar: de geschiedenis van de muziekspeler

De iPod is de populaire muziekspeler van Apple. Twintig jaar geleden kwam de eerste versie van het apparaatje op de markt en zelfs nu is de iPod nog steeds te koop. Inmiddels hebben verschillende generaties en versies de revue gepasseerd. Wij laten je de interessantste iPods zien.

iPod (Scroll Wheel): de eerste

Op 23 oktober 2001 kondigde Apple de iPod aan. De eerste versie had ongeveer de grootte van een pakje sigaretten en een opvallende ring met vier functietoetsen. In deze ring bevond zich ook een Scroll Wheel, dat fysiek kon worden gedraaid en je als een soort trackpad kon gebruiken. De accu ging ongeveer tien uur mee en je had 5 gigabyte opslag voor je muziek. De speler was een enorm succes, ondanks het forse prijskaartje van 450 euro.

iPod (Touch Wheel): kleine aanpassingen

Na de eerste versie volgde een jaar later een tweede met een paar kleine aanpassingen, zoals rondere hoeken en het Scroll Wheel werd vervangen door een Touch Wheel. De bedieningsknoppen van de iPod (met Touch Wheel)-modellen lijken op die van de iPod (met Scroll Wheel), maar het Touch Wheel zelf is niet draaibaar.

iPod mini en iPod nano: klein, kleiner, kleinst

In 2004 kwam Apple met de iPod mini. Dit was een kleinere versie van de speler en verkrijgbaar is vijf verschillende kleuren. Kort daarop verscheen in 2005 de iPod nano. De iPod nano is kleiner dan de iPod mini en heeft een kleurenscherm en een Click Wheel, maar maakt gebruik van flashgeheugen in plaats van een harde schijf.

iPod shuffle: zonder scherm

De iPod shuffle verscheen dit jaar ook. Opvallend aan deze speler was het ontbreken van het beeldscherm. De naam Shuffle was specifiek gekozen, want je luisterde muziek door liedjes te ‘shufflen’.

iPod touch: bekende iPhone-look

In 2007 kwam het bekende iPhone-design om de hoek kijken, want toen verscheen de iPod touch ten tonele. De iPod touch heeft een touchscreen en het is de eerste iPod met wifi. Daarom kan je ermee surfen en YouTube-video’s kijken.

