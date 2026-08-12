iOS 27 verklapt: deze 6 (!) nieuwe iPhones komen er nog aan

In de software van iOS 27 zijn verwijzingen aangetroffen van zes nog onaangekondigde nieuwe iPhones – we zetten ze voor je op een rij!

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iOS 27 onthult zes nieuwe iPhones

Apple heeft met iOS 27 bèta 5 niet alleen nieuwe app-iconen en aanpassingen aan Siri AI geïntroduceerd. In de software zijn door Macworld ook verwijzingen gevonden naar zes nog onaangekondigde iPhones. Daarmee lijkt Apple alvast een flinke tip van de sluier op te lichten over zijn plannen voor de komende maanden.

De verwijzingen werden ontdekt in systeembestanden die te maken hebben met de batterij-drivers en de functies van Battery Intelligence. Apple gebruikt daarbij interne modelcodes in plaats van de uiteindelijke productnamen. Op basis van eerdere geruchten kunnen de codes aan de volgende iPhones worden gekoppeld:

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Hoewel de iOS-code van iOS 27 geen verdere details over de nieuwe iPhones bevat, sluiten de verwijzingen aan bij eerdere berichten over Apples nieuwe release-planning.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Ultra

Apple zou volgens de huidige verwachtingen in september de eerste modellen van de iPhone 18-serie presenteren. Daarbij gaat het om de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Ook de iPhone Ultra wordt rond diezelfde periode verwacht, de eerste vouwbare iPhone van Apple. De naam ‘Ultra’ is nog niet helemaal zeker. Het zou ook nog ‘Fold’ kunnen worden, wat ons echter niet erg waarschijnlijk lijkt.

De reguliere iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2 volgen waarschijnlijk pas begin 2027. Daarmee stapt Apple af van zijn traditionele strategie waarbij vrijwel alle nieuwe iPhones tegelijk in het najaar verschijnen. Deze nieuwe aanpak verdeelt de introducties over twee momenten in het jaar. De code lijkt daarmee wel een sterke aanwijzing te geven dat Apple achter de schermen aan een uitgebreide iPhone-line-up werkt.

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