Zien: dit worden de twee kleuren van de compleet nieuwe iPhone Ultra

Nieuwe afbeeldingen van een camera-protector voor de iPhone Ultra geven een goed idee van de kleuren van de aankomende vouwbare iPhone.

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Dit worden de kleuren van de iPhone Ultra

Apple lijkt voor de eerste vouwbare iPhone voor een opvallend ingetogen kleurenpalet te kiezen. Nieuwe afbeeldingen van accessoires voor de iPhone Ultra laten namelijk twee uitvoeringen zien. Dat geeft voor het eerst een goed beeld van de kleuren waarin deze iPhone volgende maand verschijnt.

De afbeeldingen zijn gedeeld door X-gebruiker Sonny Dickson. Het gaat om twee camera-protectors voor de iPhone Ultra en ze zijn uitgevoerd in zilver en donkerblauw. Dickson heeft in het verleden vaker accessoires en dummy-modellen van nog niet aangekondigde iPhones gedeeld die uiteindelijk behoorlijk accuraat bleken te zijn. Zo liet hij eerder al de vermeende kleuren van de iPhone 18 Pro zien.

Zilver en donkerblauw

De nieuwe beelden sluiten bovendien aan bij eerdere geruchten. In mei werd al gesproken over een klassieke zilveren uitvoering en een donkerblauwe variant. Die laatste zou lijken op de donkerblauwe kleur die Apple voor de iPhone 17 Pro (Max) heeft gebruikt.

Dit betekent dat de iPhone Ultra qua kleuren wat rustiger wordt dan de iPhone 18 Pro-modellen. Voor die toestellen worden namelijk onder meer Donker kersenrood (Dark Cherry) en Lichtblauw verwacht, en daarnaast eveneens Zilver. Eerder werd ook een zwarte iPhone 18 Pro genoemd, maar volgens latere informatie heeft Apple die kleur uiteindelijk geschrapt.

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Camera-eiland

Naast een idee van de kleuren geeft de gelekte afbeelding ook een beter beeld van het ontwerp aan de achterkant van de iPhone Ultra. Daar komt waarschijnlijk een cameramodule met twee lenzen die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst. Ook is er ruimte voor een pilvormige flitser en een LiDAR-scanner.

De eerste vouwbare iPhone van Apple wordt waarschijnlijk volgende maand aangekondigd, samen met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Tot die tijd kunnen we alleen afgaan op geruchten, maar de nieuwe afbeeldingen maken de komst van een zilveren en donkerblauwe iPhone Ultra wel steeds aannemelijker.