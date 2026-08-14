iPhone 18 Pro: wanneer is het volgende Apple event?

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
14 augustus 2026, 9:01
3 min leestijd
iPhone 18 Pro: wanneer is het volgende Apple event?

De volgende iPhone laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Maar wanneer is het Apple event van de iPhone 18 Pro eigenlijk?

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iPhone 18 Pro: wanneer is het volgende Apple event?

De zomer loopt langzaam op zijn einde en dat betekent dat het volgende iPhone-event er binnenkort aan zit te komen. Dit jaar kijken we vooral uit naar de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en mogelijk de gloednieuwe opvouwbare iPhone Ultra. Maar wanneer vindt het iPhone 18 Pro Apple event nou precies plaats?

Apple November evenement

Apple heeft nog niets verklapt over de datum van het iPhone 18 Pro-event

Apple heeft de officiële datum nog niet bekendgemaakt. Toch kunnen we al een aardige gok doen. Volgens geruchten presenteert Apple de nieuwe iPhones in de eerste helft van september. Verschillende geruchten noemen dinsdag 8 september als mogelijke datum, maar die dag lijkt niet heel logisch.

Dat heeft te maken met Labor Day in de Verenigde Staten. Die feestdag valt dit jaar op maandag 7 september. Apple organiseert zijn grote iPhone-presentatie normaal gesproken niet meteen de dag erna.

8 iPhones

Apple event op 14 of 15 september lijkt logisch

Daardoor komen maandag 14 en dinsdag 15 september duidelijker in beeld. Bloomberg-journalist Mark Gurman verwacht dat het Apple event in ieder geval in de eerste helft van september plaatsvindt. Dinsdag 15 september is daardoor waarschijnlijk de laatst mogelijke datum.

Er is nog een reden waarom Apple misschien voor die week kiest. Vrijdag 11 september is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september 2001 plaatsvonden. Apple zou kunnen besluiten om rond die datum geen grote verkoopstart te plannen.

Apple maakt de datum van zijn iPhone-event meestal ongeveer twee weken van tevoren bekend. Als dat ook dit jaar het geval is, dan weten we waarschijnlijk eind augustus of begin september wanneer het iPhone 18 Pro Apple event echt plaatsvindt.

Wanneer ligt de iPhone 18 Pro in de winkel?

Stel dat het volgende Apple event op 14 of 15 september plaatsvindt. Dan beginnen de pre-orders waarschijnlijk op vrijdag 18 september. De eerste toestellen zouden vervolgens een weekje later beschikbaar komen.

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Bron afbeelding: 9to5Mac
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