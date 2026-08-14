De iPhone 18 wordt misschien interessanter dan je denkt. Apple is van plan om twee flinke Pro-upgrades naar het gewone model brengen.

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De gewone iPhone 18 krijgt straks twee flinke Pro-upgrades: dit zijn ze

De gewone iPhone 18 krijgt mogelijk twee verbeteringen die we vooral van de duurdere Pro-modellen kennen. Dit worden de Pro-upgrades van de iPhone 18!

1. Veel meer werkgeheugen

De eerste grote upgrade zit aan de binnenkant. Volgens Apple-analist Jeff Pu krijgt de gewone iPhone 18 namelijk 12 GB werkgeheugen. De huidige iPhone 17 heeft 8 GB RAM, dus dat zou een flinke sprong vooruit zijn. Met 12 GB komt de normale iPhone zelfs op hetzelfde niveau als de iPhone 17 Pro-modellen.

Meer werkgeheugen zorgt ervoor dat een iPhone makkelijker meerdere zware taken tegelijk kan uitvoeren. Het wordt bovendien steeds belangrijker voor Apple Intelligence. Nieuwe AI-functies draaien namelijk steeds vaker rechtstreeks op de iPhone en hebben daarvoor voldoende geheugen nodig.

Toch is die 12 GB nog niet helemaal zeker. Analist Ming-Chi Kuo verwacht juist dat de iPhone 18 ‘slechts’ 9 GB werkgeheugen krijgt. Ook dat zou nog steeds meer zijn dan de 8 GB van de iPhone 17. Over één ding zijn de geruchten het dus eens: de iPhone 18 krijgt waarschijnlijk meer werkgeheugen.

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2. Een kleiner Dynamic Island

Ook aan de voorkant verandert er waarschijnlijk iets. Jeff Pu verwacht dat de gewone iPhone 18 een smallere Dynamic Island krijgt. Tot nu toe werd deze verandering vooral genoemd voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

De zwarte pil bovenaan het scherm wordt daardoor minder opvallend en neemt minder ruimte in. Hierdoor oogt het scherm net iets rustiger en moderner. Er zijn geruchten dat Apple het kleinere Dynamic Island mogelijk naar de hele iPhone 18-serie brengt.

Wanneer je de gewone iPhone 18 kunt kopen, is overigens nog even afwachten. Apple zou het releaseschema hebben aangepast. De normale iPhone 18 wordt daarom pas in het voorjaar van 2027 verwacht.

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