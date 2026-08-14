Vakantiefoto’s gemaakt? Met deze iPhone-tips worden ze nog beter

Thuisgekomen staat je iPhone vol met vakantiefoto’s, van zonsondergangen tot stadsgezichten, en met deze iPhone-tips worden ze nog mooier!

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iPhone-tips voor mooiere vakantiefoto’s

Vakantiefoto’s wil je graag bewaren, dus het is een goed idee om ze te bewerken voordat je ze voorgoed opslaat. Het goede nieuws is dat je daar helemaal geen ingewikkelde apps voor nodig hebt. Met de Foto’s-app op de iPhone kun je jouw vakantiekiekjes in een paar minuten een flinke upgrade geven!

1. Automatische verbetering

Weet je niet precies welke instellingen je moet aanpassen? Tik dan eerst beneden op de knop om te bewerken en kies dan voor ‘Pas aan’. Vervolgens tik je op het toverstafje. De iPhone past dan onder meer de helderheid, het contrast en de kleuren automatisch aan.

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Vaak is dit al genoeg om een foto net wat levendiger te maken. Vind je het effect te sterk? Dan kun je met de schuifregelaar eenvoudig bepalen hoeveel van de automatische bewerking wordt toegepast.

2. Licht en schaduw

Veel vakantiefoto’s worden gemaakt in fel zonlicht. Daardoor zijn sommige delen van de foto te donker, terwijl andere juist overbelicht zijn. Dat kun je eenvoudig verbeteren. Tik weer beneden op de knop om te bewerken en kies voor ‘Pas aan’. Door de optie ‘Licht’ iets te verlagen en ‘Donker’ juist wat lichter te maken, komt de foto meer in balans. Overdrijf het niet: het is de bedoeling dat je op deze manier meer details terughaalt zonder dat de foto er onnatuurlijk uit komt te zien. Het is dus wel een beetje experimenteren.

3. Verwijder ongewenste elementen

Beschik je over een recente iPhone met Apple Intelligence? Dan kun je met de functie ‘Ruim op’ eenvoudig ongewenste personen of storende objecten uit een foto verwijderen. Tik weer beneden op de knop om te bewerken en kies voor ‘Ruim op’. Je kunt nu gewoon het betreffende element omcirkelen en het wordt vanzelf weggehaald. Ideaal als er net iemand door het beeld liep of als er een storend verkeersbord te zien is.

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