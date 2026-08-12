iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: zó groot worden de (prijs)verschillen 

Twijfel je of je een iPhone 17 Pro moet kopen, of beter kunt wachten op de iPhone 18 Pro die in september verschijnt? Dit artikel helpt je!

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iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro

De iPhone 17 Pro en de iPhone 18 Pro lijken op het eerste gezicht vermoedelijk behoorlijk op elkaar. Toch staan er volgens de huidige geruchten wel degelijk interessante verbeteringen gepland. En er is natuurlijk ook weer een prijsverschil.

Dit verandert er

We verwachten dat de iPhone 18 Pro opnieuw een 6,3-inch scherm krijgt, waardoor het formaat vrijwel gelijk blijft aan dat van de iPhone 17 Pro. Ook het camera-eiland achterop blijft volgens de huidige informatie grotendeels hetzelfde.

Toch gaan we uit van een aantal duidelijke verschillen. De iPhone 18 Pro krijgt naar verwachting een kleinere uitsparing voor Face ID. Het Dynamic Island zou daardoor minder prominent aanwezig zijn. Het grootste verschil zit echter waarschijnlijk aan de binnenkant. De iPhone 18 Pro krijgt namelijk waarschijnlijk de nieuwe A20 Pro-chip, terwijl de iPhone 17 Pro gebruikmaakt van de A19 Pro. Dat moet niet alleen voor betere prestaties zorgen, maar vooral ook voor een hogere energie-efficiëntie.

Ook de camera krijgt een interessante upgrade. De iPhone 18 Pro krijgt volgens de laatste geruchten namelijk een hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee kan de lens de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen. De iPhone 17 Pro heeft een vast diafragma. De 18 Pro krijgt hierdoor waarschijnlijk meer flexibiliteit bij bijvoorbeeld portretfoto’s.

De prijs

Daar verwachten we wel een behoorlijk verschil. De iPhone 17 Pro begon in de Verenigde Staten bij 1099 dollar. Voor de iPhone 18 Pro wordt momenteel een vanafprijs van ongeveer 1299 dollar verwacht. Dat zou een verschil van 200 dollar betekenen. Mogelijke oorzaak hiervoor zijn onder meer stijgende geheugenprijzen.

Voor Nederland is de uiteindelijke prijs nog onbekend. De iPhone 17 Pro heeft hier een vanafprijs van 1329 euro, dus het zou ons niet verbazen als de iPhone 18 Pro meer dan 1500 euro gaat kosten. Wat het precies wordt, blijft nog even afwachten.

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Conclusie

De verschillen zijn dus vooral te vinden bij de chip, de camera en het ontwerp van Face ID. Het schermformaat en de algemene vormgeving blijven waarschijnlijk grotendeels hetzelfde. Heb je al een iPhone 17 Pro? Dan lijkt een upgrade niet noodzakelijk. De A20 Pro-chip en camera met variabel diafragma zijn interessant, maar waarschijnlijk geen reden om direct je huidige toestel te vervangen.

Heb je een oudere iPhone en wil je een Pro-model kopen? Dan is wachten gelijk een stuk interessanter. Je krijgt waarschijnlijk de nieuwste chip, een verbeterde camera en een moderner ontwerp. Daar staat tegenover dat je er waarschijnlijk een flink bedrag voor betaalt.

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