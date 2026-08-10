Ziggo brengt grote update uit: deze functie moet je direct inschakelen

Ziggo heeft een grote update uitgebracht, maar niet alle gebruikers zijn daar blij mee. Schakel deze functie direct in na het installeren van de update!

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Ziggo heeft een grote update uitgerold! Heb je een Mediabox Next of Next Mini van Ziggo? Dan ziet het menu er na het installeren van firmwareversie 5.28 behoorlijk anders uit. Ziggo heeft de digitale omgeving van de mediabox aangepast aan de nieuwste huisstijl van het bedrijf. Dat betekent dat je vaker blauwe achtergronden ziet, knoppen en andere onderdelen zijn juist feloranje. Zo heeft Ziggo de digitale tv-gids bijvoorbeeld van andere kleuren voorzien.

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Daar blijft het niet bij, want Ziggo heeft ook het lettertype van het besturingssysteem aangepast. Na het installeren van de update verschijnt dit lettertype automatisch en is er meer ruimte tussen regels. Volgens de provider moet de interface daardoor beter leesbaar worden, maar lang niet alle gebruikers zijn te spreken over het nieuwe ontwerp. Gebruikers klagen over de nieuwe kleuren, die ervoor zorgen dat het menu na de update van Ziggo juist minder goed afleesbaar is.

Pas deze functie aan

In de nieuwe digitale omgeving van de Mediabox Next en Next Mini zijn de kleuren aangepast. Ziggo heeft een blauwe gloed in combinatie met feloranje onderdelen toegevoegd. Deze kleurcombinatie zorgt ervoor dat gebruikers meer moeite hebben met het lezen van het menu. Voor slechtzienden kunnen de veranderingen er bovendien voor zorgen dat onderdelen van het menu juist moeilijker te onderscheiden zijn. Heb jij daar last van? Pas na het installeren van de Ziggo-update dan deze functie aan:

Schakel de Mediabox Next of Next Mini in op je televisie; Pak de afstandsbediening van Ziggo erbij; Open het hoofdmenu en ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Toegankelijkheid’; Ga naar ‘Hoog contrast’ en schakel de functie in.

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Heb je geen zin om handmatig naar de functie van de Mediabox Next of Next Mini te zoeken? In dat geval kun je ook microfoonknop van de Ziggo-afstandsbediening ingedrukt houden en simpelweg ‘Hoog contrast aan’ zeggen. Vervolgens moet het apparaat opnieuw worden opgestart, zodat het menu aangepast kan worden aan de nieuwe instellingen. Met deze functie zie je duidelijker verschil tussen de kleuren op het televisiescherm. Op die manier blijft de digitale omgeving van het apparaat goed afleesbaar voor alle gebruikers, ook na het installeren van de Ziggo-update.

Normaal beeld Hoog contrast

Firmware 5.28 verandert overigens meer dan alleen de kleuren van het menu. Zo moet Netflix stabieler werken en zijn programmateksten voortaan volledig zichtbaar. Foutmeldingen zijn daarnaast beter leesbaar gemaakt en je kunt voortaan instellen hoelang bepaalde meldingen in beeld blijven staan. De update van Ziggo komt dus ook met voordelen, want gebruikers krijgen er meer functies bij.

Wil je controleren welke softwareversie jouw Mediabox gebruikt? Ga dan naar ‘Instellingen > Info > Over je mediabox’. Staat daar versie 5.28 of nieuwer, dan is de grote update van Ziggo geïnstalleerd. Heb je de update binnen en vind je het vernieuwde menu lastig leesbaar? Dan moet je de functie ‘Hoog contrast’ direct inschakelen. Wil je meer weten over Ziggo of andere providers? Bekijk dan hier welke kortingen en acties er op dit moment zijn bij de grootste providers van Nederland:

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