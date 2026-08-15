Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 3: waarom overstappen wél loont

Ben jij van plan om een nieuwe Apple Watch te halen? Om deze reden moet je overstappen naar de Apple Watch Ultra 3, zelfs als je een Apple Watch Series 10 hebt!

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Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 3

Ga je binnenkort een nieuwe Apple Watch halen? En twijfel je of je geld wilt besparen of juist voor de beste Apple Watch moet kiezen? De geavanceerdste Apple Watch van dit moment is de Apple Watch Ultra 3. De smartwatch heeft een aantal grote voordelen, waardoor het zelfs waard is om over te stappen als je een Apple Watch Series 10 hebt. Deze drie functies van de Apple Watch Ultra 3 zorgen dagelijks voor voordelen!

Apple Watch Series 10. Apple Watch Ultra 3.

1. Accuduur

Het grootste verschil tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 3 is de behuizing. Laatstgenoemde is een stuk dikker, waardoor er ook meer ruimte is voor een grotere accu. Dat is een groot voordeel van de Apple Watch Ultra 3, want die Apple Watch gaat véél langer mee. Ter vergelijking: met de Apple Watch Series 10 doe je tot 18 uur volgens Apple, bij de Apple Watch Ultra 3 is dat maar liefst 42 uur.

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Als je het belangrijk vindt dat je Apple Watch het einde van de dag haalt is er maar één goede keuze: dat is de Apple Watch Ultra 3. De smartwatch houdt het gemakkelijk twee dagen vol, tenzij je intensief gaat sporten. Bij lange trainingen gaat de Apple Watch Ultra 3 logischerwijs wat sneller leeg, omdat er dan veel gegevens worden verzameld. Toch hoef je ook dan geen zorgen te hebben, zo houdt de Apple Watch Ultra 3 een wandeling van dertien uur zonder problemen vol.

2. Actieknop

De lange accuduur is niet het enige voordeel van de Apple Watch Ultra 3, want de smartwatch beschikt ook over een exclusieve knop. Je krijgt bij de Apple Watch Ultra 3 een actieknop, die ontbreekt bij alle reguliere Apple Watches. De actieknop geeft je toegang tot een bepaalde functie, waarbij je zelf kiest om welke feature het gaat. Zo kun je eenvoudig een training starten, de zaklamp inschakelen of de stopwatch activeren.

De actieknop is een handige functie, die je alleen bij de Apple Watch Ultra krijgt. Zeker als je regelmatig sport is de button een handige toevoeging. Met één druk op de knop heb je alle trainingen binnen handbereik. Toch is de actieknop niet alleen daarvoor handig, want je kunt juist ook een goed verborgen functie koppelen aan de button. Zo zijn features als de stopwatch of vertalen soms even zoeken op de Apple Watch, maar de actieknop maakt een einde aan die zoektocht.

3. Scherm

De accuduur en de actieknop zijn bekende voordelen van de Apple Watch Ultra. Het scherm van de Apple Watch Ultra is een minder besproken voordeel, terwijl dat één van de belangrijkste onderdelen is. De Apple Watch Ultra beschikt over een scherm van saffierglas, dat veel beter tegen krasjes beschermd is. In de praktijk merk je dat zeker, zo heeft de Apple Watch Series 10 na een jaar gebruik veel meer krassen dan de Apple Watch Ultra.

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Bij de Apple Watch Ultra 3 is Apple nog een stap verder gegaan, want de smartwatch beschikt over een vernieuwd groothoek oled-scherm. Dit scherm kan de verversingssnelheid verlagen naar 1 Hz, zodat de secondewijzer op het always-on scherm zichtbaar blijft. Nog een voordeel: het scherm van de Apple Watch Ultra 3 heeft een piekhelderheid van 3000 nits. Zo is het scherm altijd goed afleesbaar, zelfs bij fel zonlicht. De Apple Watch Series 10 moet het doen met slechts 2000 nits.

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De Apple Watch Ultra 3 heeft dus een aantal belangrijke voordelen in vergelijking met de Apple Watch Series 10. Andere exclusieve functies van de Apple Watch Ultra 3 zijn SOS-noodmelding via satelliet, een behuizing van titanium en het grootste beeldoppervlak van alle Apple Watches. Klinkt dat goed? Dan hebben we meer goed nieuws, want de Apple Watch Ultra 3 is flink in prijs gedaald. Dit zijn de laagste prijzen:

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Vind je € 698,95 te duur voor je volgende Apple Watch? Kies in dat geval voor de Apple Watch Series 11, dat de opvolger van de Apple Watch Series 10 is. De elfde generatie van de Apple Watch is sneller, heeft een langere accuduur en een nieuwe uitvoering in spacegrijs. Is jouw Apple Watch aan vervanging toe en wil je niet de hoofdprijs betalen? Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11: