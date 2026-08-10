Deze drie iPhones moet je in 2026 (absoluut) niet meer halen

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone halen? Let dan op, want deze drie iPhones zijn in 2026 absoluut geen goede keuze meer!

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Prijzen van eerdere iPhones

Ben je van plan om in 2026 een nieuwe iPhone te halen? In dat geval moet je rekening houden met een aantal zaken. Welke iPhone je kiest is afhankelijk van de kleur, alle functies en het formaat. Voor veel gebruikers is de prijs misschien nog wel belangrijker, waardoor het verstandig is om van tevoren te controleren welke iPhone je voor de beste prijs kunt krijgen. Je moet daarbij goed opletten, want oudere iPhones zijn lang niet altijd goedkoper.

Als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor je volgende iPhone, dan kan het slim zijn om de prijzen van eerdere modellen te bekijken. Doorgaans zijn iPhones uit eerdere jaren in prijs gezakt, maar dat is niet altijd het geval. Van eerdere iPhones is de voorraad beperkt, waardoor de prijzen juist stijgen. Kies in 2026 daarom niet meer voor de iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Deze iPhones zijn inmiddels duurder dan nieuwere modellen, waardoor je beter een nieuwe iPhone kunt kopen.

iPhone 15 Pro (Max).

Nieuwe iPhones voordeliger

Bij de release van nieuwe iPhones dalen de prijzen van eerdere toestellen. Die modellen zijn dan verouderd en beschikken niet meer over de beste functies. Zo kun je geld besparen en voor een eerdere iPhone kiezen. Helaas blijven de prijzen niet altijd zo laag, omdat Apple de productie van een model stopt als de volgende generatie is aangekondigd. Dat heeft als gevolg dat de voorraad van eerdere iPhones na bepaalde tijd beperkt is.

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Die beperkte voorraad zorgt ervoor dat de prijzen van eerdere iPhones juist weer stijgen. Let daarom goed op als je een ouder model wilt kiezen, want die is soms juist duurder dan een compleet nieuwe iPhone. Zo is de iPhone 15 Pro Max duurder dan de iPhone 16 Pro Max, betaal je meer voor de iPhone 16 Pro (128 GB) dan voor de iPhone 17 Pro (256 GB) en is het prijsverschil tussen de iPhone 15 Pro (128 GB) en de iPhone 17 Pro (256 GB) heel klein.

Dit zijn je beste opties

Weet je nog niet welke iPhone je wilt halen in 2026? Kies dan niet voor de iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max. Bij al deze toestellen geldt dat er nieuwe generaties beschikbaar zijn, waarbij je voor minder geld meer functies krijgt. De beste keuze in 2026 is de iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max. Vind je die toestellen te duur? In dat geval krijg je bij de iPhone 17 ook de belangrijkste functies. Dit moet je weten over de iPhones!

iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro draait op de A19 Pro-chip en heeft 12 GB aan werkgeheugen. Zo heeft de iPhone geen moeite met het draaien van meerdere zware taken op hetzelfde moment. Verder heeft de iPhone 17 Pro een verbeterd camerasysteem met een 18-megapixel frontcamera en maar liefst drie 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde. De behuizing is vernieuwd, want Apple heeft voor het eerst in jaren voor een aluminium afwerking gekozen. Je haalt de iPhone 17 het voordeligst met een abonnement:

Bij de iPhone 17 Pro Max krijg je veel van dezelfde functies, al is de accuduur wel wat beter. Je krijgt bij de iPhone 17 Pro Max een 6,9-inch scherm, terwijl dat bij de iPhone 17 Pro een 6,3-inch display is. Het is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur welk schermformaat je prettiger vindt. Voor de iPhone 17 Pro betaal je € 1.129,-, de iPhone 17 Pro Max haal je voor € 1.274,99 in huis. Veel iPhones kun je in 2026 met korting halen als je een abonnement afsluit. Bekijk hier de opties van de iPhone 17 Pro Max:

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iPhone 17

Wil je geld besparen op je volgende iPhone? Kies dan dus niet voor de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of de iPhone 16 Pro. Je kunt in dat geval beter voor de reguliere iPhone 17 kiezen, waar je veel Pro-functies voor minder geld krijgt. De iPhone 17 heeft twee 48-megapixelcamera’s, dezelfde frontcamera als de Pro-modellen en zowel een actieknop als cameraregelaar. De telefoon draait op de A19-chip, die ondersteuning biedt voor Apple Intelligence. Je betaalt nu € 899,- voor de iPhone 17, maar dat is met een abonnement veel minder: