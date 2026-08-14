Apple maakt zich klaar voor een bijzondere nieuwe iPhone. Alleen lijkt Nederland bij de eerste release buiten de boot te vallen.

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iPhone Ultra komt eraan, maar hier moeten we véél langer wachten

De eerste opvouwbare iPhone komt steeds dichterbij. Apple zou de bijzondere smartphone in september tegelijk met de iPhone 18 Pro presenteren. Maar wie hem in Nederland wil kopen, moet mogelijk flink wat langer geduld hebben.

iPhone Ultra eerst alleen in Amerika

Volgens nieuwe geruchten kiest Apple namelijk voor een opvallende lancering. De iPhone Ultra, zoals de opvouwbare iPhone mogelijk gaat heten, zou bij de release alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn. Andere landen volgen pas later.

Dat meldt de Australische website ChannelNews op basis van bronnen bij providers en een grote winkelketen. Na de Verenigde Staten zijn een paar andere landen aan de beurt, waaronder China. Dat gebeurt mogelijk verspreid over twee tot drie maanden. Wanneer Nederland en België precies volgen, is nog niet bekend.

De reden waarom Apple dit doet is waarschijnlijk de productie. Apple zou in het begin niet genoeg exemplaren kunnen maken. Ook het scharnier en het opvouwbare scherm zorgen voor problemen. Ook duurde het testen van de telefoon wat langer.

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Nederland krijgt de iPhone Ultra mogelijk pas veel later

Het doet een beetje denken aan de Apple Vision Pro, Apple’s VR-bril. Die verscheen in februari 2024 eerst alleen in de Verenigde Staten. Andere landen moesten vervolgens maanden wachten. Nederland kreeg de headset zelfs helemaal niet.

Het is dus goed mogelijk dat Apple bij de iPhone Ultra hetzelfde gaat doen. Zeker omdat er volgens analist Ming-Chi Kuo in 2026 maar zo’n 7 tot 8 miljoen exemplaren worden geleverd. Dat is te weinig om de telefoon meteen in tientallen landen in de winkels te leggen.

Goedkoop wordt hij waarschijnlijk in ieder geval niet. De verwachte prijs ligt boven de 2000 dollar. In Nederland zou hij dan waarschijnlijk tussen de 2300 en 2500 euro gaan kosten. Hopelijk weten we in september meer.

Wil je zo snel mogelijk weten wanneer de release van de iPhone Ultra in Nederland wordt aangekondigd? Of wanneer je hem kunt kopen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!