Apple Watch Ultra 4 krijgt drie nieuwe features (en die wil je hebben)

Apple presenteert volgende maand de Apple Watch Ultra 4 – hier zijn drie features die je dan volgens de laatste geruchten kunt verwachten.

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Apple Watch Ultra 4 krijgt drie nieuwe features

De Apple Watch Ultra 4 komt in september uit, samen met de iPhone 18 Pro, de iPhone Ultra en nog meer Apple-producten. We zetten drie nieuwe features die je op de nieuwe Ultra 4 kunt verwachten.

1. Nieuwe chip voor Siri AI

De Apple Watch krijgt met watchOS 27 verschillende AI-functies en een snellere chip zou daarbij goed van pas komen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 een belangrijke verbetering op het gebied van prestaties. De huidige modellen gebruiken nog steeds de S10-chip. De nieuwe generatie krijgt vermoedelijk de S11-chip, wat voor het eerst in jaren een duidelijke snelheidswinst kan opleveren. Dat is vooral interessant voor Siri AI. Als Apple zijn slimme assistent verder naar de Apple Watch brengt, kan een snellere chip zorgen voor een betere ervaring.

2. Nieuwe gezondheidssensoren

Gezondheid is natuurlijk weer een van de belangrijkste features van de Apple Watch Ultra 4. Volgens eerdere berichten van DigiTimes krijgt de Ultra 4 een flinke upgrade van de sensoren. Er zouden aanzienlijk meer sensorcomponenten worden gebruikt dan bij het huidige model.

Ook wordt gesproken over een verbeterde sensor voor het herkennen van hoge bloeddruk. Apple introduceerde hiervoor in 2025 al hypertensie-meldingen, die met de optische hartslagsensor naar patronen in de bloedvaten kijken. Een nieuwe versie zou deze mogelijkheden verder kunnen verbeteren.

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3. Langere batterijduur

De laatste van de drie nieuwe features van de Apple Watch Ultra 4, is het efficiënter omgaan met energie. Dat betekent niet automatisch een langere batterijduur, maar het maakt die verbetering wel mogelijk. Apple kan de extra efficiëntie ook gebruiken voor krachtigere functies en nieuwe sensoren. Toch hopen we vooral op een langere accuduur. De Ultra staat bekend om zijn goede batterijprestaties, maar voor intensieve gebruikers is ieder extra uur mooi meegenomen.

De Apple Watch Ultra 4 wordt naar verwachting in september aangekondigd. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten. Vooral de combinatie van een nieuwe chip, betere sensoren en efficiëntere hardware lijken de nieuwe Ultra interessant te maken. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!