De Apple Watch Series 12 krijgt misschien een uitvoering die we lang niet hebben gezien. En die ziet er een stuk chiquer uit!

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Apple Watch Series 12 krijgt bijzondere upgrade (voor het eerst in 6 jaar)

De Apple Watch Series 12 lijkt meer te worden dan een simpele jaarlijkse update. Apple is volgens geruchten van plan om een opvallende versie terug te brengen. En dat kan de nieuwe smartwatch meteen een stuk chiquer maken.

Keramiek keert mogelijk terug naar de Apple Watch

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe Apple Watch met een behuizing van keramiek. Mogelijk verschijnt die uitvoering al bij de Apple Watch Series 12.

Keramiek klinkt misschien wat vreemd voor een smartwatch, maar Apple heeft het materiaal al eerder gebruikt. In 2016 verscheen met de Apple Watch Series 2 voor het eerst een keramische uitvoering. Die was opvallend wit, glad en behoorlijk luxe.

Toch verdween keramiek uiteindelijk weer uit het assortiment. De laatste keramische Apple Watch was de Series 5 uit 2019. Sinds de Apple Watch Series 6 in 2020 konden kopers alleen nog kiezen uit andere materialen.

Komt keramiek dit jaar inderdaad terug, dan is dit dus een best bijzondere upgrade voor de Apple Watch Series 12. Het is voor het eerst in zes jaar dat Apple het materiaal weer gebruikt.

Waarom keramiek voor de Apple Watch?

Een groot voordeel van keramiek is dat het erg goed tegen krassen kan. Bovendien ziet het materiaal er anders uit dan aluminium of titanium. Het heeft een gladde, bijna glanzende afwerking en geeft de Apple Watch daardoor een chique uitstraling.

Er zit waarschijnlijk wel een nadeel aan en dat is de prijs. De eerdere keramische Apple Watches behoorden tot de duurste uitvoeringen. Reken dus niet op een goedkoop instapmodel.

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Apple Watch Series 12: nog meer vernieuwingen op komst

De mogelijke keramische behuizing is waarschijnlijk niet de enige upgrade voor de Apple Watch Series 12. Ook aan de binnenkant worden verbeteringen verwacht. Zo zou Apple werken aan nieuwe chips, waardoor het horloge weer wat sneller is en mogelijk wat zuiniger wordt. Daarnaast worden nieuwe kleuren, horlogebandjes en verbeteringen voor gezondheid en fitness verwacht.

Apple Watch Series 12 release

Of keramiek daadwerkelijk terugkeert bij de Apple Watch Series 12 is nog niet zeker. Apple heeft de smartwatch nog niet officieel aangekondigd. Maar als we de geruchten mogen geloven dan zal hij samen met de iPhone 18 Pro (Max) in september worden aangekondigd.

Binnenkort weten we dus zeker welke nieuwe functies en verbeteringen naar de Apple Watch Series 12 komen. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!