iPhone 17 vs Google Pixel 11: dit zijn de 5 grootste verschillen

De iPhone 17 en de Google Pixel 11 hebben behoorlijk wat overeenkomsten, maar er zijn zeker ook verschillen – deze vergelijking laat ze zien.

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iPhone 17 vs Google Pixel 11

Google heeft de Pixel 11 op woensdag 12 augustus 2026 officieel gepresenteerd. De adviesprijs van de Google Pixel 11 is 999 euro, de iPhone 17 kostte bij verschijning 969 euro. Tijd om beide smartphones met elkaar te vergelijken. Dit zijn de vijf belangrijkste verschillen.

Behuizing

De smartphones lijken qua formaat sterk op elkaar. De iPhone 17 is 149,6 millimeter hoog, 71,5 millimeter breed en 7,95 millimeter dik. De Pixel 11 is met 152,8 x 72 x 8,5 millimeter iets groter en dikker. Beide toestellen hebben een aluminium frame, een glazen achterkant en een IP68-certificering voor waterbestendigheid. De iPhone weegt 177 gram, de Pixel 11 ongeveer 198 gram.

De iPhone 17 is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen en Lavendel. Bij de Pixel 11 kun je kiezen uit de kleuren Glacier, Pistachio, Fuchsia en Obsidian.

Scherm

Ook hier zijn de verschillen klein. Beide smartphones hebben een oled-scherm van 6,3 inch met een verversingssnelheid tot 120 Hz. Ook de maximale helderheid bedraagt op beide toestellen 3000 nits. De iPhone 17 heeft met 2622 x 1206 pixels wel een hogere resolutie dan de Pixel 11, die 2424 x 1080 pixels biedt. Het scherm van de iPhone 17 is voorzien van Ceramic Shield 2 met een antireflectie-coating, dat van de Pixel 11 van Corning Gorilla Glass Victus 2.

Camera

Op cameragebied kiest Google voor meer mogelijkheden. De Pixel 11 heeft een camerasysteem met drie camera’s en beschikt over een telelens met 5x optische zoom. De iPhone 17 heeft twee 48-megapixelcamera’s en biedt een optische zoomrange van 4x, maar heeft geen aparte telelens. Google legt daarnaast sterk de nadruk op AI-fotografie. De Pixel 11 krijgt onder meer Magische opname (Magic Capture) en nieuwe functies waarmee je foto’s verder kunt aanpassen.

Verder heeft de iPhone 17 een 18 MP-selfiecamera. Die van de Google Pixel 11 blijft steken op 10,5 megapixel.

Prestaties

De iPhone 17 draait op de A19-chip. Google kiest bij de Pixel 11 voor de nieuwe Tensor G6. Die chip moet volgens Google vooral zorgen voor betere prestaties en efficiënter energiegebruik. De Pixel heeft bovendien 12 GB werkgeheugen, tegenover 8 GB bij de iPhone 17. Welke smartphone in de praktijk sneller is, hangt echter sterk af van de taak die wordt uitgevoerd. Beide toestellen zijn verkrijgbaar met een opslagruimte van 256 GB of 512 GB.

Batterij

De Pixel 11 heeft op papier een duidelijk grotere batterij (4985 mAh). De iPhone 17 heeft een capaciteit van 3692 mAh. Een grotere batterij betekent overigens niet automatisch een langere batterijduur. Dat hangt onder andere mede af van de processor en het besturingssysteem. Google claimt voor de Pixel 11 meer dan 30 uur batterijduur. Apple geeft voor de iPhone 17 maximaal 30 uur video afspelen op.

Voordelen iPhone 17 Hogere schermresolutie

Hogere schermresolutie Compacter en lichter

Compacter en lichter Sterke A19-chip Nadelen iPhone 17 Geen aparte telelens

Geen aparte telelens Minder werkgeheugen

Minder werkgeheugen Kleinere batterij

Voordelen Pixel 11 5x telelens

5x telelens Grotere batterij

Grotere batterij Veel AI-functies Nadelen Pixel 11 Zwaarder

Zwaarder Lagere schermresolutie

Lagere schermresolutie Minder sterke integratie met Apple-apparaten

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Conclusie: iPhone 17 vs Pixel 11

De iPhone 17 en Pixel 11 zijn zonder meer aan elkaar gewaagd, maar leggen verschillende accenten. De iPhone is vooral interessant als je waarde hecht aan een compact toestel, hoge schermresolutie en de integratie met het Apple-ecosysteem. De Pixel 11 is juist aantrekkelijk voor Android-liefhebbers die een veelzijdige camera, grotere batterij en veel AI-functies willen. Welke de beste keuze is, hangt daarom vooral af van je persoonlijke voorkeur.

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