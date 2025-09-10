De iPhone 17-serie is beschikbaar in deze opvallende nieuwe kleuren
Maurice Snijders
10 september 2025, 16:23
De iPhone 17-serie is beschikbaar in deze opvallende nieuwe kleuren

Een nieuwe iPhone-serie betekent ook nieuwe kleuren – dit zijn alle kleuren waaruit je kunt kiezen bij de modellen van de iPhone 17-serie.

De iPhone 17-serie heeft deze nieuwe kleuren

Apple heeft op dinsdag 9 september vier nieuwe iPhones gepresenteerd, te weten de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. De verschillende modellen van deze iPhone 17-serie zijn verkrijgbaar in verschillende nieuwe en deels ook opvallende kleuren. We zetten ze voor je op een rij.

iPhone 17

  • Zwart
  • Wit
  • Nevelblauw
  • Saliegroen
  • Lavendel

Hieronder zie je ze naast elkaar:

iphone 17 kleuren
iPhone 17: Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen en Lavendel.

iPhone Air

  • Spacezwart
  • Wolkenwit
  • Lichtgoud
  • Hemelsblauw

Zo zien ze eruit:

iphone 17 kleuren
iPhone Air: Spacezwart, Wolkenwit, Lichtgoud en Hemelsblauw.

iPhone 17 Pro (Max)

  • Zilver
  • Kosmisch Oranje
  • Diepblauw

Dit zijn ze:

17 pro (max)
iPhone 17 Pro (Max): Zilver, Kosmisch Oranje en Diepblauw.

Dit valt op aan de nieuwe kleuren

Het eerste wat opvalt, is dat de kleuren van de iPhone 17 minder knallend zijn dan die van de iPhone 16 (Plus). Ze hebben weliswaar allebei een zwarte en een witte versie, maar de iPhone 16 heeft daarnaast Ultramarijn, Blauwgroen en Roze. Die zijn stuk voor stuk veel feller dan het Nevelblauw, Saliegroen en Lavendel van de iPhone 17.

16
iPhone 16: Zwart, Wit, Roze, Blauwgroen en Ultramarijn.

De kleuren van de nieuwe iPhone Air zijn zo mogelijk nog minder knallend, maar daardoor niet minder stijlvol. We zijn vooral te spreken over de versies van Lichtgoud en Hemelsblauw.

De kleuren van de iPhone 17 Pro (Max) zijn daarentegen juist wat opvallender dan die van de voorgangers. De iPhone 16 Pro (Max) was verkrijgbaar in de kleuren Zwart Titanium, Grijs Titanium, Wit Titanium en Desert Titanium. Met name de kleur Kosmisch Oranje van de iPhone 17 Pro (Max) knalt veel meer!

16 pro
iPhone 16 Pro (Max): Zwart Titanium, Grijs Titanium, Wit Titanium en Desert Titanium.

iPhone 17, iPhone Air of iPhone 17 Pro (Max) kopen?

De pre-order van de hele iPhone 17-serie begint op 12 september om 14:00 uur. Als je dan een toestel bestelt, heb je het een week later (op vrijdag 19 september) in huis. Op die dag verschijnen ook alle modellen in de winkels. Wil je op zeker spelen dan kun je beter bestellen, want zeker in het begin is de vraag hoog en de voorraad beperkt!

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

