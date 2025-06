iPhone 16e is populair: de bestverkochte iPhones van dit moment

De relatief nieuwe iPhone 16e staat momenteel in de top 10 van bestverkochte smartphones in Europa en er staan daarnaast nog meer iPhones in.

De bestverkochte iPhones van dit moment

Apple en de Europese Unie lijken al geruime tijd niet de beste vrienden vanwege allerlei reguleringen en fikse boetes. Volgens de laatste berichten stopt Apple mogelijk zelfs met AirDrop in Europa en in een aantal landen wachten we natuurlijk nog altijd op de release van Apple Intelligence. Maar nu is er eindelijk eens een wat positiever bericht voor Apple vanuit Europa.

Het blijkt namelijk dat de iPhone 16e in de eerste volledige maand dat die verkrijgbaar was, samen met vier andere iPhones de top 10 van bestverkochte smartphones in Europa heeft gehaald. Dit staat in een bericht van onderzoeksbureau Counterpoint. Volgens dit bericht staat de iPhone 16e in maart 2025 op de negende plaats en dat is goed voor 8 procent van de iPhone-verkopen van Apple en 2 procent van de hele smartphonemarkt.

Er is ook een keerzijde

Je kunt hier zonder meer uit opmaken dat de iPhone 16e populair is bij consumenten. Toch is dit niet het prestatieniveau dat Apple in het verleden heeft gezien bij de goedkopere iPhones SE 2022 en SE 2020. De populariteit van de iPhone 16e is in vergelijking daarmee toch wel een stuk gematigder.

De verkoop daalde met respectievelijk 17 procent en 20 procent ten opzichte van de lanceringsmaanden van die eerdere SE-modellen. Die hadden de eerste 30 dagen ook allebei een groter aandeel in de verkoop van Apple (12 procent en 19 procent). Ook stonden deze iPhones hoger in de lijst met bestverkochte smartphones in Europa: de zesde plek voor de 2022 SE en de derde plek voor het 2020-model.

Volgens Jan Stryjak van Counterpoint komt dit met name door de prijs van de iPhone 16d. Hij zegt hierover:

“The relatively high price of the iPhone 16e compared to previous iPhone SE devices has limited sales in Europe. At € 699 launch price of the iPhone SE 2022 and € 479 for the iPhone SE 2020, which has reduced its appeal in this challenging economic climate. Also, some places are offering the iPhone 15 for the same price as the iPhone 16e, so many consumers are opting for arguably the better-specced, albeit nearly two-year-old, device. As such, the iPhone 15 also featured in Europe’s top-10 list for April.” “De relatief hoge prijs van de iPhone 16e in vergelijking met eerdere iPhone SE-toestellen heeft de verkoop in Europa beperkt. Met een introductieprijs van € 699 voor de iPhone SE 2022 en € 479 voor de iPhone SE 2020 is het toestel minder aantrekkelijk geworden in dit uitdagende economische klimaat. Bovendien bieden sommige winkels de iPhone 15 aan voor dezelfde prijs als de iPhone 16e, waardoor veel consumenten kiezen voor het toestel met betere specificaties heeft, ook al is het bijna twee jaar oud. Daardoor stond de iPhone 15 ook in de top 10 van Europa voor april.”

Ondanks de hogere prijs in vergelijking met de eerdere relatief goedkope iPhones heeft de iPhone 16e toch een plekje in de top 10 van bestverkopende smartphones in Europa weten te bemachtigen.