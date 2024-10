De iPhone 16 Pro Max laadt toch niet zo snel op als werd verwacht

De iPhone 16 laadt weliswaar sneller op dan zijn voorganger, maar ook weer niet zo snel als verwacht. Dit moet je weten.

iPhone 16 Pro Max laadt toch niet zo snel op

Volgens eerdere berichten zouden alle iPhone 16-modellen geschikt zijn voor een oplaadsnelheid tot 45 W. Inmiddels hebben testen uitgewezen dat de nieuwe iPhones toch niet zo snel opladen. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen verbeteringen zijn.

De website ChargerLAB heeft onlangs de iPhone 16 Pro Max getest met verschillende opladers. De uitkomst? De iPhone 16 Pro Max laadt op met een snelheid van ongeveer 30 W en dus niet 45 W. Er werd weliswaar een piek van 37 W bereikt met de 140 W USB C-oplader van Apple, maar het is onduidelijk hoe lang er op die snelheid werd opgeladen. Het is een verbetering ten opzichte van de 27 W piek bij de iPhone 15 Pro-modellen, maar het maakt ook duidelijk dat de genoemde 45 W niet wordt gehaald.

PhoneArena bevestigt resultaten

De website PhoneArena behaalde vergelijkbare resultaten met de reguliere iPhone 16. Daar bereikte het toestel alleen een piek van 38 W wanneer het extreem zwaar werd belast, zoals bij benchmark-tests of het spelen van games. Volgens PhoneArena laadt de iPhone 16 langdurig op met een snelheid die dichter bij de 20 W lag.

Apple zegt alleen dat alle iPhone 16-modellen in ongeveer 30 minuten tot 50 procent kunnen worden opgeladen met een USB-C oplader van 20 W of hoger. Dat is precies hetzelfde wat Apple zei over alle iPhone 15-modellen.

Alle iPhone 16-modellen ondersteunen het USB-C Power Delivery 3.0 protocol van 15 V en 3 A, wat neerkomt op 45 W. Dit betekent echter niet dat ze ook daadwerkelijk opladen met een snelheid van 45 W. Dat gerucht was dus onjuist, of in elk geval verkeerd geïnterpreteerd. In mindere mate laadt de iPhone 16 wel nog altijd sneller op dan de iPhone 15.