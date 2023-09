Dit is waarom de iPhone 15 Plus nu wél een goede deal is

Apple heeft onlangs vier nieuwe iPhones aangekondigd. Vorig jaar was de Plus-versie van de iPhone niet zo spannend, maar dit jaar is de iPhone 15 Plus echt wel een goede deal.

iPhone 15 Plus is nu wél een goede deal

Na de release van de iPhone 14 Plus waren we nogal underwhelmed. De Plus-versie was nogal saai, maar dat kwam vooral omdat de reguliere iPhone 14 ook wat tegenviel.

Dit jaar was het anders. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zitten deze keer vol met toffe features. Toegegeven de meeste van deze functies komen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, maar die zaken waren juist zo tof vorig jaar. De iPhone 15 Plus heeft echter nog wat extra’s wat hem een nog betere deal maakt dan de reguliere iPhone.

De iPhone 15 is 6,1 inch groot. Maar de iPhone 15 Plus is net zo groot als de iPhone 15 Pro Max en heeft een schermdiameter van 6,7 inch. Daarnaast heeft hij ook een betere batterij dan de reguliere iPhone 15. Het prijsverschil tussen de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus is ook niet zo heel groot. De iPhone 15 kost 969 euro en de iPhone 15 Plus 1119 euro, best een goede deal dus.

Het toffe is: de prijzen zijn dit jaar zelfs lager dan vorig jaar. De iPhone 14 Plus kostte namelijk tijdens de release 1169 euro. Je betaalt nu dus 50 euro minder, maar krijgt wel een iPhone met meer vernieuwingen.

iPhone 15 (Plus) in het kort

Maar welke functies heeft de iPhone 15 Plus dan eigenlijk? De nieuwe smartphone heeft geen notch meer, maar krijgt het Dynamic Island dat voor het eerst op de iPhone 14 Pro (Max) werd geïntroduceerd. Daarnaast heeft de camera een flinke update gekregen met een 48 megapixelsensor. De batterijduur is ook beter, vooral vanwege de A16-chip. Er zijn nieuwe, flitsende kleuren en alle toestellen hebben nu usb-c.

Lees meer: iPhone 15 (Plus) – goedkope iPhone met Pro-functies

Wil je het toestel als eerste in huis hebben en zoek je naar een goede iPhone 15 Plus-deal? Vrijdag 15 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende shops: