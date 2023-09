iPhone 15 (Plus): goedkope iPhone met Pro-functies

Apple heeft vanavond tijdens het Wonderlust-event de nieuwe iPhone 15 en iPhone 15 Plus gepresenteerd. In dit artikel lees je alles wat je erover moet weten!

iPhone 15 (Plus) – In het kort

Scherm met Dynamic Island

Camera met 48 megapixelsensor

A16 Bionic chip

Langere batterijduur

Nieuwe software-update: iOS 17

USB C-aansluiting

Nieuwe kleuren: roze en blauw

iPhone 15 en iPhone 15 Plus gepresenteerd

Net als bij de iPhone 14 is er geen mini-uitvoering van de iPhone 15, maar een Plus-uitvoering. En daarbij krijgen zowel de iPhone 15 als de iPhone 15 Plus een aantal functies die bij de iPhone 14 nog waren voorbehouden aan de Pro (Max)-modellen.

Scherm: dezelfde afmetingen, met Dynamic Island

De schermgroottes van de iPhone 15 (Plus) blijven gelijk aan die van de iPhone 14 (Plus): 6,1 inch en 6,7 inch. Beide toestellen hebben nu wel het Dynamic Island, iets wat bij de iPhone 14 nog exclusief was voor de Pro-modellen. Het Dynamic Island is een uitsnede voor de selfie-camera en Face ID, waarin allerlei content te zien is, afhankelijk van wat je met je iPhone doet. Het scherm is voorzien van een zogeheten Ceramic Shield en is stof- en waterafstotend (IP68).

De duurdere iPhone 15 Pro-modellen hebben net zoals de 14 Pro wel nog een geavanceerder scherm met ProMotion, een scherm dat extra snel kan verversen: tot 120 Hz. De iPhone 15 (Plus) komt niet verder dan 60 Hz – net zoals bij de huidige iPhone 14 (Plus). Door het ontbreken van ProMotion is de functie always-on van de Pro-modellen ook niet mogelijk op de iPhone 15 (Plus).

Camera: voor het eerst een 48 megapixelsensor

De iPhone 14 Pro (Max) was de eerste iPhone die een camera met een 48 megapixelsensor aan boord had. Deze camera is nu ook beschikbaar op de reguliere iPhone 15 (Plus). Een behoorlijke verbetering, want de iPhone 14 (Plus) moest het nog doen met een 12-megapixelcamera. Dit betekent dat je met de iPhone 15 (Plus) net zo’n goede foto’s maakt als met de iPhone 14 Pro (Max).

De camera heeft Slimme HDR 5 voor heldere en levendige kleuren, en een automatische portretmodus, die mogelijk is omdat personen worden herkend, net als honden en katten. Ook is het nu mogelijk om de focus op een foto achteraf te verplaatsen van het ene naar het andere onderwerp (focus and depth control). Bovendien is het met de iPhone 15 (Plus) mogelijk om 2x optisch in en uit te zoomen.

Hardware: de A16 Bionic-chip van de iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro (Max) draait altijd al op de A16 Bionic-chip, maar de reguliere uitvoeringen van de iPhone 14 moeten het nog doen met de A15 Bionic-chip. De nieuwe iPhone 15 (Plus) heeft nu eindelijk ook de A16 Bionic-chip en is daardoor dus een stuk sneller en ook energiezuiniger dan zijn voorganger.

Batterij: groter en krachtiger dan de voorgangers

Tot nog toe had de iPhone 14 Plus de langste batterijduur, maar daar komt met de iPhone 15 verandering in. De batterijduur van alle iPhone 15-modellen gaat er namelijk sterk op vooruit. Dit komt niet alleen door de energiezuinigere A16 Bionic-chip, maar ook door een veel grotere batterij.

Met de iPhone 15 kun je volgens Apple 20 uur video kijken of 80 uur muziek luisteren. Met de iPhone 15 Plus haal je respectievelijk 26 en 100 uur. Met een adapter van 20 W of meer laad je de toestellen binnen ongeveer een half uur voor de helft op.

De iPhone 15 (Plus) draait op iOS 17

Bij een nieuwe iPhone hoort een nieuw besturingssysteem, dus de iPhone 15 en 15 Plus draaien al direct op het nieuwe iOS 17. In deze versie hebben de apps Telefoon, FaceTime en Berichten een flinke update gekregen. Verder wordt delen met AirDrop makkelijker en is er een nieuwe manier om sneller en nauwkeuriger te typen.

iOS 17 introduceert daarnaast nieuwe apps, zoals Dagboek (een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen) en Stand-by (waarmee je handig informatie kunt blijven zien als je iPhone aan de oplader ligt). iOS 17 is op maandag 18 september beschikbaar.

iPhone 15 (Plus) met USB-C aansluiting

Alle iPhone 15-modellen zijn voorzien van een usb-c-poort. De Europese Unie heeft namelijk een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen. Apple loopt op deze wet vooruit door de gehele iPhone 15-reeks al te voorzien van een usb-c-aansluiting.

Nieuwe kleuren voor de iPhone 15 (Plus)

De iPhone 15 (Plus) is verkrijgbaar in kleuren die we nog niet eerder bij een iPhone hebben gezien, namelijk roze en blauw. Daarnaast zijn ook de tinten groen, geel en zwart beschikbaar.

Prijzen van de iPhone 15 (Plus)

Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus:

iPhone 15: vanaf 969 euro.

iPhone 15 Plus: vanaf 1119 euro.

Ter vergelijking hier de adviesprijzen van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus op het moment dat ze werden gepresenteerd:

De adviesprijs van de iPhone 14 bij verschijning: vanaf 1019 euro.

De adviesprijs van de iPhone 14 Plus bij verschijning: vanaf 1169 euro.

Pre-order de iPhone 15 (Plus) als eerste!

Je kunt vanaf aanstaande vrijdag 15 september 2023 om 14.00 uur een pre-order plaatsen voor de iPhone 15 en iPhone 15 (Plus). Een week later, op vrijdag 22 september liggen ze in de winkel.

