Waarom je deze 3 functies in Google Maps héél snel wilt uitschakelen

Google Maps is ontzettend handig, maar sommige functies kun je toch maar beter meteen aanpassen – we laten er 3 aan je zien.

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3 functies in Google Maps die je wilt uitschakelen

We hebben in Google Maps 3 functies gevonden die je maar beter direct kunt uitschakelen. We zetten ze voor je op een rij.

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1. Locatiegeschiedenis

Google Maps houdt veel meer van je locatie bij dan alleen de route die je momenteel rijdt. Zo kan de app via ‘Je tijdlijn’ bijvoorbeeld onthouden welke plekken je bezoekt en welke routes je aflegt. Dat kan handig zijn als je later wilt terugzoeken waar je ook alweer bent geweest, maar het betekent ook dat er een behoorlijk gedetailleerd overzicht van al je bewegingen wordt bijgehouden. Dit is dus een van de 3 functies in Google Maps die je maar beter kunt uitschakelen:

Open Google Maps; Tik rechtsboven op je profielfoto’ Kies voor ‘Je tijdlijn’ en tik rechtsboven op de drie puntjes; Tik op ‘Locatie- en privacyinstellingen’; Tik op ‘Tijdlijn’ en schakel de functie uit.

2. Achtergrondlocatie

Google Maps hoeft echt niet voortdurend toegang tot je locatie te hebben wanneer je de app niet gebruikt. Door de locatiebevoegdheid te beperken, voorkom je dat Maps op de achtergrond je locatie kan blijven gebruiken. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’;

Zoek ‘Google Maps’ en tik erop;

Tik op ‘Locatie’ en kies ‘Bij gebruik van app’.

Let wel op: als je Locatie helemaal uitschakelt, werken functies die je actuele locatie nodig hebben niet meer goed.

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3. Overzichtelijke routes terwijl je navigeert

Google Maps heeft ook een functie waarmee je tijdens het rijden actuele informatie over je route en de volgende afslag kunt zien zonder dat je steeds de volledige navigatie hoeft te openen. Google noemt dit ‘Overzichtelijke routes’.

Klinkt handig, maar als je juist een zo rustig mogelijk scherm wilt tijdens het navigeren met Google Maps, kun je de functie beter uitschakelen. Dat doe je als volgt:

Open Google Maps en tik op je profielfoto’;

Kies ‘Instellingen’ en dan ‘Navigatie’;

Scrol naar beneden en schakel de optie uit.

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Deze 3 functies in Google Maps hoeven echt niet voor iedereen aan te staan. Vooral als je waarde hecht aan privacy is het verstandig om af en toe door de instellingen te lopen.

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