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KPN komt met verrassende wijziging voor abonnees: dit merk jij ervan

Maurice Snijders
Maurice Snijders
22 september 2026, 21:51
2 min leestijd
KPN komt met verrassende wijziging voor abonnees: dit merk jij ervan

KPN voert binnenkort een opvallende wijziging door voor klanten en die heeft te maken met het zenderaanbod. Dit moet je weten.

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KPN komt met verrassende wijziging voor abonnees

KPN voert met enige regelmaat wijzigingen door in het televisie- en radioaanbod. Eerder werd er al een nieuwe radiozender aan het bestaande aanbod toegevoegd, nu komt er weer een verandering aan. Het gaat om een zender die vooral interessant is voor liefhebbers van Nederlandse radio en die straks onderdeel wordt van het basispakket van KPN TV+ en Interactieve TV.

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De wijziging bij KPN waar we het over hebben, gaat om de radiozender Simone FM. Het bedrijf voegt het regionale commerciële station vanaf 15 oktober toe aan het aanbod. Simone FM krijgt dan voorkeuzekanaal 828. Dat betekent dat KPN-abonnees vanaf die datum gewoon via hun tv-ontvanger naar Simone FM kunnen luisteren. Er is geen extra zenderpakket en ook geen aanvullende dienst voor nodig.

Bekijk het aanbod bij KPN
kpn wijziging

Ook andere zenders

Simone FM is overigens niet de enige wijziging bij KPN. Op 15 oktober wordt namelijk ook KISS FM toegevoegd. Die zender is vanaf dat moment te vinden op kanaal 826. Voor Simone FM is de komst naar KPN een belangrijke stap. De zender werkt momenteel aan een eigen FM-netwerk en verwacht uiteindelijk 38 zenders te hebben.

Momenteel is Simone FM al samen met zusterstation HITZZZ!! via FM te ontvangen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Door de toevoeging aan KPN krijgt de radiozender er een behoorlijk groot digitaal bereik bij.

Wil je straks ook naar Simone FM luisteren via KPN? Dan hoef je helemaal niets te installeren of aan te passen. Vanaf 15 oktober ga je bij KPN gewoon naar kanaal 828 om de nieuwe zender te beluisteren. Wil jij meer weten over alle internet- en tv-providers? En waar je het voordeligst uit bent? Bekijk dan hier alles over de beste providers en de huidige aanbiedingen:

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