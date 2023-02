Zó weinig kost het Apple om de iPhone 14 Pro Max te maken

De iPhone 14 Pro Max is de duurste iPhone ooit, maar wat zijn de kosten voor Apple deze smartphone te maken? Wij rekenen het voor je uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoeveel verdient Apple met de iPhone 14 Pro Max?

De iPhone 14 Pro Max is de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. De telefoon kost maar liefst € 1.358,95, waarmee deze iPhone een behoorlijke investering is. De grote vraag is: hoeveel winst maakt Apple met de duurste iPhone ooit?

Om daar een antwoord op te geven, moeten we eerst naar de productiekosten van de iPhone 14 Pro Max kijken. Counterpoint heeft dit in grote lijnen uitgezocht, waardoor we een idee krijgen van hoe duur (of juist goedkoop) het is om de iPhone 14 Pro Max te produceren.

iPhone 14 productiekosten: zoveel kost de iPhone

De kosten om een iPhone 14 Pro Max te maken, zijn hoger dan bij de iPhone 13 Pro Max. Dit komt vooral door de 48 MP-camera en het always on-scherm. Een onderdeel dat wél goedkoper is geworden, is de ondersteuning voor 5G. De productie van deze chips is in prijs gedaald, omdat 5G steeds gebruikelijker wordt over de hele wereld.

Alles bij elkaar opgeteld kost het Apple volgens Counterpoint slechts 464 dollar (omgerekend ongeveer 432 euro) om de iPhone 14 Pro Max (met 128GB) te maken. Van deze prijs gaat maar liefst 22 procent naar de productie van processors, zoals de nieuwe A16 Bionic-chip.

Met deze prijs is de iPhone 14 Pro Max ook voor Apple aan de prijzige kant, de iPhone 13 Pro Max kostte namelijk 3,7 procent minder om te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Productiekosten zijn niet alle uitgaven van Apple

Dat het Apple 432 euro kost om een iPhone 14 Pro Max te produceren, wil niet zeggen dat het bedrijf ruim 800 euro winst per verkocht exemplaar maakt. Zo wordt er nu bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan bij het ontwikkelen van een nieuw iPhone-model. Apple werkt immers jaren met een groot team aan de productie van een nieuwe iPhone.

Ook distributie- en andere verkoopkosten worden niet meegenomen. Zo moeten de iPhones over de hele wereld vervoerd worden en verwachten de werknemers in de Apple Stores natuurlijk ook hun loon. Daarnaast kost het Apple behoorlijk wat geld om reclame te maken voor de iPhone 14 Pro, er gaat namelijk ook een flink bedrag naar de marketing. Apple maakt dus winst, maar zeker geen 800 euro.

iPhone 14 kopen? Check hier de beste prijzen

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 14 te kopen? De iPhone 14 Pro is weer op voorraad en vrijwel overal te koop. Wil je de goedkopere uitvoering? Dan is de iPhone 14 de telefoon die je zoekt. Check de beste prijzen voor alle iPhone14-toestellen in onze prijsvergelijker:

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.