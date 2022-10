iPhone 14 Pro always-on scherm: alle vragen beantwoord

Een grote nieuwe feature van de iPhone 14 Pro is het nieuwe always-on scherm. Maar hoe werkt het nou precies? Wij zetten alle vragen – en antwoorden – op een rij.

iPhone 14 Pro always-on scherm

Met het nieuwe always-on scherm van de iPhone 14 Pro zie je permanent de tijd, je notificaties en de lockscreen-widgets van iOS 16 in beeld – ook als je telefoon in de slaapstand staat. Dat is mogelijk door een nieuwe techniek, die ervoor zorgt dat je accu niet wordt leeggetrokken als het scherm permanent aan blijft staan.

Maar staat always-on écht altijd aan? En hoe zit het met informatie die live bijgewerkt moet worden, ververst het scherm dan vaker? En kan de functie ook helemaal uit? Er zijn genoeg vragen rondom het always-on scherm – dus wij gaan ze stuk voor stuk langs.

1. Staat always-on altijd aan?

Het korte antwoord: nee. Het lange antwoord is wat complexer. In principe is je scherm met always-on altijd ingeschakeld, maar er zijn wat uitzonderingen. Het scherm gaat namelijk wél uit als je:

je iPhone met het scherm naar beneden neerlegt

je iPhone in je broekzak of tas stopt

wegloopt van je iPhone met je Apple Watch om

de Energiebesparingsmodus hebt ingeschakeld

de Focus ‘Slaap’ hebt ingeschakeld

Bovendien wordt het scherm meer gedimd dan normaal als je de Focus ‘Niet Storen’ hebt ingeschakeld. Dit stel je in bij ‘Instellingen>Focus>Niet Storen>Opties>Dim toegangsscherm’. Ook wordt het always-on scherm iets feller bij fel zonlicht – dat werkt gewoon hetzelfde als de normale automatische helderheid.

2. Hoe ‘live’ is de informatie op het always-on scherm?

De informatie op het always-on scherm wordt slechts één keer per minuut ververst. De klok is dus altijd up-to-date, maar informatie die sneller verandert loopt soms dus achter. Denk bijvoorbeeld aan een nummer dat je op dat moment afspeelt – je ziet hiervan niet live de voortgangsbalk bewegen. En wanneer je in iOS 16.1 met Live activiteiten de tussenstand van een wedstrijd volgt op je vergrendelscherm, wordt hij dus niet helemaal live bijgewerkt in de always-on modus. Wel zie je altijd live als er nieuwe notificaties binnenkomen – dan wordt het scherm direct ververst.

3. Hoe veel stroom verbruikt always-on op de iPhone 14 Pro?

Apple wekt een beetje de illusie dat always-on geen invloed heeft op je accuduur, maar uit onze eigen ervaringen klopt dit niet helemaal. Gemiddeld verbruikt de iPhone 14 Pro zo’n 5 tot 7,5% extra als het always-on scherm is ingeschakeld. Dit is geen ramp – je telefoon houdt het alsnog met gemak de hele dag vol – maar verschil is er dus wel.

4. Kan het always-on scherm ook helemaal uit?

Je kunt always-on helemaal uitschakelen, bijvoorbeeld omdat je energie wilt besparen of omdat je gewoon geen fan bent van een scherm dat altijd aan staat. Hoe je dat doet, lees je in ons artikel: iPhone 14 always-on uitzetten: zo bespaar je de batterij.

