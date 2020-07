iPhone 12 Pro: 6 verwachtingen voor de beste iPhone van 2020

Binnenkort wordt ‘ie onthuld: de iPhone 12 Pro. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor de beste iPhone van 2020 op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 Pro: 6 verwachtingen

De opvolger van de iPhone 11 Pro wordt binnenkort onthuld. In aanloop naar deze presentatie komen vrijwel dagelijks geruchten over het nieuwe toptoestel naar buiten. In dit overzicht verzamelen we de meest geloofwaardige berichten. Dit zijn onze iPhone 12 Pro-verwachtingen.

1. Design gaat terug naar de basis

Nieuwe Apple-telefoons zien er al jaren ongeveer hetzelfde uit. De verwachting is dat dit met de iPhones van 2020 gaat veranderen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 12 Pro (en ‘normale’ iPhone 12) een design dat teruggrijpt naar de iPhone 4. Maak je dus klaar voor een hoekige behuizing, plat scherm en metalen frame.

Niet alleen gaat er een frisse wind door het design, ook zou de iPhone 12 Pro een groter scherm hebben dan zijn voorganger. De gerenommeerde Apple-kenner Ming-Chi Kuo denkt dat de opvolger van de iPhone 11 Pro een 6,1 inch-scherm krijgt. Ter vergelijking: de huidige Pro-iPhone heeft een 5,8 inch-display.

Of de iPhone 12 Pro qua afmetingen ook groter wordt, is overigens nog de vraag. Het ligt voor de hand dat Apple de schermranden weet te verkleinen, waardoor het display efficiënter ingedeeld kan worden. Hierdoor gaat de verhouding tussen scherm en behuizing erop vooruit. Meerdere geruchten stellen dat Apple de notch bijvoorbeeld heeft weten te verkleinen.

2. ProMotion-scherm maakt de overstap

Over dat scherm gesproken, volgens YouTube-kanaal EveryThingApplePro maakt het ProMotion-scherm van de iPad Pro dit jaar de overstap naar de iPhone. Deze techniek geeft het scherm een ververssnelheid van 120 frames per seconde, een verdubbeling ten opzichte van de huidige 60 frames per seconde.

Het ProMotion-display levert hiermee vloeiendere en snellere animaties op, omdat de 12 Pro meer frames heeft om de beelden op het scherm op te toveren. Je merkt dit vooral tijdens het scrollen door menu’s en tonen van animaties.

3. Camera: LiDAR maakt iPhone-debuut

2019 was een groot jaar voor de iPhone-camera. Het lijkt er daarom op dat de veranderingen dit jaar minder revolutionair zullen zijn. Meerdere insiders denken dat de iPhone 12 Pro drie camera’s op de achterkant krijgt, net als zijn voorganger. Wel zou Apple een nieuwe sensor willen toevoegen: LiDAR.

Helemaal nieuw is deze sensor echter niet. De iPad Pro uit 2020 heeft ook zo’n LiDAR-scanner aan boord. Je gebruikt ‘m voor het inschatten van afstanden en dieptes. LiDAR zet daarmee de deur open voor augmented reality (AR). Het bekendste voorbeeld van AR is Pokémon GO, de populaire game uit 2016.

Het patent waarin de LiDAR-sensor opduikt.

4. iPhone 12 Pro krijgt A14-processor

Geruchten zijn niet voor niets geruchten: ze hoeven niet te kloppen. Wat echter zo goed als vaststaat is dat de nieuwe generatie iPhones wordt uitgerust met de opvolger van de A13-chip, de processor die momenteel de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max van power voorziet.

Apple zet de afgelopen jaren in op het krachtiger en energiezuiniger maken van chips, dus dat zien we bij hoogstwaarschijnlijk terug in de prestaties van de A14. Verder is het zeker dat de iPhone 12 Pro bij uitkomst op iOS 14 draait, dé grote iPhone software-update van 2020. Momenteel kun je de testversie al proberen, maar de definitieve versie rolt later dit jaar uit voor iedereen die momenteel iOS 13 op haar/zijn iPhone draait.

5. 5G en opladers?

Er wordt al jaren gesproken over een iPhone met 5G, maar tot nog toe kunnen Apple-telefoons alleen met 4G overweg. De geruchtenmolen draait echter op volle toeren en in 2020 zou de iPhone eindelijk 5G-ondersteuning krijgen. En zelfs als dit hardnekkige gerucht blijkt te kloppen hebben wij er maar weinig aan. Het volledige Nederlandse 5G-netwerk laat namelijk nog jaren op zich wachten.

Het volgende gerucht kwam voorgaande jaren juist niet voorbij. Volgens meerdere insiders, waaronder Apple-analist Kuo, wordt de iPhone 12 (Pro) zonder oplader en EarPods in het doosje geleverd. Apple zou hiervoor kiezen om enerzijds iets aan de alsmaar toenemende berg e-waste te doen, en anderzijds om meer AirPods te verkopen.

6. Prijs

Tot slot een niet geheel onbelangrijke vraag: wat wordt de prijs van de iPhone 12 Pro? Aangezien de veranderingen ten opzichte van de iPhone 11 Pro niet heel groot lijken te zijn en het toestel ongeveer dezelfde doelgroep aanspreekt, verwachten we dat hij ongeveer hetzelfde gaat kosten. Dit betekent het volgende voor de iPhone 12 Pro-prijs:

iPhone 12 Pro met 64GB voor 1159 euro

iPhone 12 Pro met 256GB voor 1329 euro

iPhone 12 Pro met 512GB voor 1559 euro

Blijf op de hoogte

Dit najaar wordt de iPhone 12 Pro aangekondigd tijdens een speciaal evenement. De redactie van iPhoned volgt alle nieuwtjes op de voet. Blijf op de hoogte van de nieuwe iPhone(s) via onze app, nieuwsbrief of houd de site in de gaten. Bekijk in de tussentijd ook onderstaande video, waarin we stilstaan bij alle nieuwe iPhones van 2020.