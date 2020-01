Is blauw jouw kleur? Dan heb je misschien geluk. Volgens een nieuw gerucht gaat Apple namelijk een marineblauwe uitvoering van de duurste iPhone 12 uitbrengen. De middernachtgroen-uitvoering zou daarentegen juist geschrapt worden.



‘iPhone 12 Pro in het blauw verkrijgbaar’

Dat claimen Max Weinbach en EverythingApplePro, een YouTube-kanaal. Eerstgenoemde is de laatste tijd flink op dreef met geruchten over de Galaxy S20 (het nieuwe topmodel van Samsung), maar over nieuwe Apple-producten horen we hem zelden. Bovendien hebben we nog niet eerder gehoord dat Apple een blauwe iPhone 12 Pro zou willen uitbrengen. Neem het gerucht dus met een korrel zout.

Over smaak valt niet te twisten, maar waarschijnlijk gaat de marineblauwe kleur bij veel mensen in de smaak vallen. Wel is het opvallend dat zowel Weinbach als het YouTube-kanaal over “Navy Blue” spreken, terwijl het toestel in de video ook wel iets wegheeft van paars. Hoe dan ook zou de kleuroptie een welkome aanvulling zijn op standaarduitvoeringen als goud, spacegrijs en zilver.

Daarnaast is er slecht nieuws voor fans van de groene iPhone 11 Pro. Volgens Weinbach gaat Apple de middernachtgroen-uitvoering uit het assortiment schrappens. Diens plek zou worden ingenomen door marineblauw. De techjournalist vermeldt er niet bij waarom Apple hiervoor zou kiezen.



Op naar de iPhone 12

De iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) liggen pas goed en wel enkele maanden in de winkels, maar het speculeren over de opvolgers is al in volle gang. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar veel geruchten zijn het erover eens dat Apple dit jaar meer iPhones dan in voorgaande jaren gaat uitbrengen. De eerste volgt mogelijk al in maart: de iPhone SE 2 (of iPhone 9). In september zouden vier toestellen volgen.

Lees verder: iPhone 12-geruchten: 7 dingen die we al weten over de nieuwe iPhones

Zou jij de marineblauwe iPhone 12 Pro in huis halen? Laat van je horen in de reacties.