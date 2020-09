Wil je opvallen en ga je voor geel, of kies je toch liever voor het meer zakelijke zwart? In dit artikel blikken we vooruit op de verwachte kleuren van de iPhone 12, iPhone 12 Pro (Max) en iPhone 12 mini.

iPhone 12 kleuren: dit verwachten we

Apple brengt dit jaar naar verluidt vier nieuwe smartphones uit. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we ook een spiksplinternieuw model: de iPhone 12 mini.

Al het gespeculeer over camera’s, chipsets en hardware is natuurlijk leuk, maar het oog wil ook wat: in welke kleuren verschijnt de iPhone 12? In dit artikel zetten we per model uiteen wat onze verwachtingen zijn.

1. iPhone 12

Apple geeft haar instaptelefoons altijd een paar frisse en fruitige kleurtjes mee. De iPhone XR uit 2018 was bijvoorbeeld in het blauw, geel, roze, rood, wit en zwart verkrijgbaar. Blauw en roze maakten een jaar later, toen de iPhone 11 uitkwam, plaats voor groen en paars. De vier andere kleurtjes gingen nergens heen.

Het is daarom logisch dat de iPhone 12 ook in zes kleuropties verschijnt. Omdat geel, rood, wit en zwart al langer in het assortiment zitten, verwachten we dat deze kleuren ook straks hun opwachting maken. Mogelijk wisselt het bedrijf groen en paars om voor iets andere kleurtjes. Wat vaststaat is dat het instapmodel weer kleurrijk belooft te worden.

2. Kleuren van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

De beste iPhones van 2020, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, krijgen waarschijnlijk vier kleuropties. Tenminste, dat is logisch wanneer je naar de voorgangers kijkt. De iPhone 11 Pro en 11 Pro Max uit 2019 zijn namelijk in het spacegrijs, zilver, goud en donkergroen te koop.

De eerste drie kleuren gaan waarschijnlijk nergens heen, maar mogelijk ruimt donkergroen wél het veld. Deze kleuroptie zou namelijk vervangen worden door donkerblauw, ook wel marineblauw genoemd. Of dit gerucht waar is, moet uiteraard nog maar blijken. De claim is echter niet uit de lucht gegrepen, want een donkerblauwe iPhone 12 Pro is al meermaals opgedoken in geruchten.

Hoe de donkerblauwe iPhone 12 Pro er misschien uitziet.

3. iPhone 12 mini kleuren

De iPhone 12 mini is dé vreemde eend in de bijt uit deze lijst. Voor verwachtingen kijken we namelijk meestal naar de voorganger, maar die heeft de vermeende kleinste iPhone van 2020 niet. We moeten dus een beetje koffiedik kijken om toch een voorspelling te doen.

Volgens geruchten wordt de iPhone 12 mini goedkoper dan de iPhone 12. Ook is het toestel, zoals je op basis van de naam mag verwachten, kleiner qua formaat. Wel zou hij dan weer groter zijn dan de iPhone SE, die begin dit jaar werd vernieuwd.

Kortom: de iPhone 12 mini is op een andere doelgroep gericht dan de iPhone 12, iPhone 12 Pro (Max) en iPhone SE 2020. De mini-klant wil namelijk wél een hoogwaardige Apple-smartphone, maar niet in een verouderde behuizing zoals de SE.

We gokken daarom dat de iPhone 12 mini in ongeveer dezelfde kleuropties als het basismodel verschijnt. Verwacht dus in ieder geval geel, rood, wit en zwart. Het zou ook kunnen dat Apple juist voor de ‘traditionele’ basiskleuren kiest: goud, spacegrijs en zilver.

Bijzonder jaar voor Apple

2020 is een vreemd jaar voor de hele wereld, en dus ook voor Apple. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het bedrijf namelijk vroegtijdig naar buiten gebracht dat de “nieuwe smartphones een paar weken later” dan gebruikelijk worden uitgebracht. We verwachten de iPhone 12-telefoons daarom pas in oktober, in plaats van september: de gebruikelijke releasemaand.

Op iPhoned kijken we reikhalzend uit naar de presentatie van de nieuwe Apple-smartphones. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, download de gratis app of houd de site in de gaten. In onderstaande video praten we je kort en bondig bij over wat we verwachten van de iPhone 12: