De iPad Pro 2020 heeft een LiDAR-scanner. Deze dieptescanner maakt onder meer de Meten-app praktischer en zorgt voor betere portretfoto’s. Dit kun je kun allemaal met LiDAR.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LiDAR op iPad Pro 2020: zo zit het

Een van de meest opvallende verbeteringen van de iPad Pro 2020 is zonder twijfel LiDAR, de afkorting van Light Detection And Ranging. Deze techniek gebruikt de reflectie van licht om afstanden te meten. Op die manier maakt de iPad Pro 2020 een heel nauwkeurig plaatje van de omgeving. De LiDAR-scanner weet immers precies waar je bank staat, hoe hoog je stoel is en waar je kast eindigt.

De werking van deze techniek is razend interessant, maar wat kun je er precies mee? Ten eerste maakt LiDAR de weg vrij voor augmented reality-apps (ar-apps). Ar gebruikt de echte, fysieke als basislaag, om er iets aan toe te voegen. Een goed voorbeeld is de IKEA Place-app. Deze app laat via je iPhone of iPad zien hoe meubilair eruitziet in jouw huis.

Ook de Meten-app, die in iPadOS 13 werd geïntroduceerd, gaat de mogelijkheden van LiDAR gebruiken. Voortaan kan de app bijvoorbeeld nauwkeuriger meten hoe lang iemand is. Ook objecten worden beter herkend dankzij de precieze meetmethode. Bovendien heeft de Meten-app nu een liniaalweergave en kun je eerdere metingen bijhouden, inclusief screenshots van de resultaten.

Kortom, LiDAR zorgt ervoor dat alles wat met ar te maken heeft sneller en accurater gebeurt. Dit zet de deur wagenwijd voor ontwikkelaars die met de techniek aan de slag willen gaan. Dankzij ARKit, een softwarepakket voor app-makers, kunnen zij de mogelijkheden van LiDAR in hun applicaties gebruiken. Bekende voorbeelden van ar-apps zijn IKEA en Pokémon GO.

Ook interessant: Meten is weten: zo gebruik je de ‘Meten’-app



Nieuwe iPad Pro kopen

Wil je zelf met de LiDAR-scanner aan de slag? De iPad Pro 2020 is vanaf nu te bestellen via de webshop van Apple, waarna de eerste exemplaren op 25 maart worden geleverd. Het nieuwe Magic Keyboard, dat voor het eerst een trackpad heeft, komt pas in mei uit. Het iPad Pro-instapmodel (11 inch-scherm) kost 899 euro. De 12,9 inch-iPad Pro maakt je portemonnee 1119 euro lichter. Lees alles over de nieuwe tablet op onze iPad Pro 2020-overzichtspagina.