iPhone 12 Pro Max: 7 verwachtingen voor de grootste iPhone van 2020

De iPhone 12 Pro Max komt steeds dichterbij. In dit artikel blikken we vooruit op de beste, grootste en zonder twijfel duurste Apple-telefoon van 2020. Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 12 Pro Max.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 Pro Max-verwachtingen

Het ziet er naar uit dat er dit jaar nog vier iPhones uitkomen. Naast directe opvolgers van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we ook een nieuw compact model, de iPhone 12 mini. In dit artikel staan we echter niet stil bij het kleinste, maar grootste model van 2020, de 12 Pro Max.

1. Design: combinatie van oud en nieuw

Sinds de iPhone X zien alle Apple-telefoons er ongeveer hetzelfde uit, maar dat zou dit jaar gaan veranderen. Volgens meerdere insiders stapt Apple namelijk over op een nieuw design. En niet zomaar een ontwerp, maar een bekend gezicht. Apple zou namelijk het design van de iPhone 4 met die van de iPhone X gaan ‘mengen’.

Wat je je daarbij moet voorstellen? Een rechthoekig ontwerp, scherpe randen en een plat scherm. De achterkant blijft vermoedelijk wel van glas, anders is draadloos opladen niet mogelijk. Naar verluidt heeft Apple de inkeping, waarin de selfiecamera zit, iets kleiner weten te maken. De notch wordt dus wat onopvallender, als we de geruchten mogen geloven.

2. Prijs stijgt niet

De afgelopen jaren werden iPhones steeds duurder. Er zijn nog maar weinig geruchten over de prijs van de iPhone 12 Pro Max naar buiten gekomen, maar we kunnen wel een weloverwogen schatting maken.

De grootste iPhone van 2020 spreekt dezelfde doelgroep aan als de iPhone 11 Pro Max, zijn voorganger en de veranderingen lijken, met uitzondering van het design, mee te vallen. We verwachten daarom dat het toestel ongeveer hetzelfde prijskaartje heeft als de huidige grootste iPhone. Afhankelijk van de hoeveelheid opslagcapaciteit betekent dat het volgende voor de prijs van de iPhone 12 Pro Max:

iPhone 12 Pro Max met 64GB: 1259 euro

iPhone 12 Pro Max met 256GB: 1429 euro

iPhone 12 Pro Max met 512GB: 1659 euro

3. Groter scherm met ProMotion

Volgens het geruchtencircuit worden alle iPhones van 2020 groter dan hun voorgangers. De iPhone 12 Pro Max zou een diagonaal van 6,7 inch krijgen, 0,2 inch groter dan het huidige Max-model. Wat de afmetingen worden, is nog niet duidelijk.

Wel weten we zo goed als zeker dat het ProMotion-display van de iPad Pro de overstap maakt naar de iPhone. Zo’n scherm ververst 120 keer per seconde in plaats van de gebruikelijke 60. Dat verschil merk je tijdens het scrollen door menu’s of bekijken van animaties, want het ziet er vloeiender uit.

4. Camera: LiDAR maakt debuut

De iPhone-camera ging er in 2019 flink op vooruit. Dit jaar staan er daarom waarschijnlijk minder spannende dingen te gebeuren. Wel horen we regelmatig het gerucht voorbijkomen dat de iPhone 12 Pro (Max) een LiDAR-sensor krijgt. Deze kennen we van de iPad Pro 2020 en is in staat om diepte-informatie op te slaan. LiDAR is daarmee ideaal voor augmented reality-apps en -games.

5. 5G, Geen oplader en oordopjes

Krijgt de iPhone 12 Pro Max 5G-internet? Het eerlijke antwoord is dat niemand het weet. We horen al jaren geruchten over iPhones met 5G-ondersteuning, maar tot nog toe zijn alle toestellen aangewezen op 4G. Dat is overigens ook helemaal niet zo gek, want in grote delen van de wereld is nog geen 5G beschikbaar.

In Nederland krijgt het nieuwe netwerk steeds meer vorm, maar de échte 5G-ervaring krijg je pas in 2022. Dan gaat namelijk de voor 5G hele belangrijke 3,5GHz-band onder de veilinghamer. Tot die tijd zijn de snelheidswinsten beperkt.

Wel zou Apple dit jaar een opvallende milieukeuze maken: het bedrijf schijnt de nieuwe iPhones namelijk standaard zonder oplader en oordopjes te leveren. De firma uit Cupertino wil in 2030 compleet klimaatneutraal zijn en probeert de berg elektronisch afval te verkleinen. Onderdeel van deze strategie is het weglaten van opladers, omdat veel mensen al een adapter thuis hebben liggen.

6. Nieuwe A14-chip en iOS 14

De iPhone 12 Pro Max maakt gebruik van Apples nieuwste processor, de A14. Daarbij draait het toestel bij uitkomst direct op iOS 14. De nieuwe software zorgt er in combinatie met de A14-chip voor dat de accuduur wederom vooruit gaat. Apple zet namelijk al jaren in op meer energiezuinige batterijen, dus aan de techniek zal het niet liggen.

7. Presentatie in september, daarna snel verkrijgbaar

Volgens insiders heeft de wereldwijde coronacrisis geen roet in de productieplannen van Apple gegooid. Het bedrijf zou ‘gewoon’ op schema liggen om de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini en 12 Pro Max later dit jaar uit te brengen. Voorafgaand aan dit moment worden de nieuwe toestellen medio september gepresenteerd, waarschijnlijk zonder aanwezigheid van publiek.

Blijf op de hoogte

De redactie van iPhoned houdt alle ontwikkelingen rondom de nieuwe iPhones nauwlettend in de gaten. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, download onze gratis iPhone-app of blijf de website checken. Lees ook onze artikelen waarin we vooruitblikken naar de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro: