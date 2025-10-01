Nieuwe iPad Pro met M5-chip is nú al opgedoken (in deze video) 

Apple heeft de nieuwe iPad Pro met M5-chip nog niet aangekondigd, maar de tablet is nu al opgedoken in een video. Zo ziet de nieuwe iPad eruit!

iPad Pro M5

Er komt een nieuwe generatie van de iPad Pro aan! Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro met M5-chip. De huidige versie van de tablet draait op de M4-chip en was Apple’s eerste toestel met deze geavanceerde processor. Bij de iPad Pro 2025 gaat Apple nog een stap verder, want het apparaat draait op de compleet nieuwe M5-chip. Deze hebben we nog niet eerder in een Mac of iPad gezien.

Apple gebruikt de release van de iPad Pro dit jaar opnieuw om een nieuwe versie van de M-chip te introduceren. Het is de verwachting dat de nieuwe iPad Pro met M5-chip later deze maand wordt onthuld, maar we hoeven helemaal niet zo lang te wachten om de tablet te zien. De nieuwe generatie van de iPad Pro is al opgedoken in een video, waar het apparaat uit de originele verpakking wordt gehaald. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk dan onderstaande video, je kunt de ondertiteling op Engels instellen om de gesproken tekst te begrijpen:

Tekst gaat verder onder de video.

Nieuwe functies

Als we de video moeten geloven krijgt de iPad Pro M5 vooral onder de motorkap een grote update. Apple heeft de iPad Pro in 2024 al voorzien van een compleet nieuw ontwerp, dat we ook bij de iPad Pro van 2025 terugzien. De tablet is opnieuw extreem dun en beschikt over een 11- of 13-inch oled-display. Aan de achterzijde heeft het apparaat een 12-megapixelcamera, die we al zagen bij de eerdere generatie van het toestel.

Van binnen wordt de iPad Pro veel krachtiger, want de M5-chip is een grote stap vooruit. Uit de video blijkt dat de nieuwe iPad Pro met M5-chip ongeveer 10 procent sneller is dan de iPad Pro M4 bij het uitvoeren van één taak op hetzelfde moment. Bij het verwerken van meerdere opdrachten is de M5-chip zelfs 15 procent sneller dan de M4-chip. De nieuwe generatie van de tablet werkt dus veel sneller, vooral als je aan het multitasken bent op de iPad.

Meer werkgeheugen

De iPad Pro in de video heeft 256 GB aan opslagruimte en 12 GB RAM. De huidige generatie van de tablet met 256 GB heeft nog 8 GB aan werkgeheugen, maar dat wordt dus meer bij de nieuwe iPad Pro met M5-chip. Daarnaast kun je vermoedelijk kiezen voor uitvoeringen met 512 GB, 1 TB en 2 TB, die allemaal met 12 GB aan werkgeheugen komen. Verder zijn er geen nieuwe functies van de iPad Pro opgedoken in de video.

Het is opvallend dat de nieuwe iPad Pro met M5-chip nu al is onthuld in een video. Op hetzelfde kanaal verscheen vorig jaar al de MacBook Pro met M4-chip, nog voor de officiële release van de laptop. Het is daarom aannemelijk dat de iPad Pro met M5-chip authentiek is. In dat geval is dit het tweede jaar op rij dat het kanaal een Apple-apparaat in handen heeft gekregen, nog voordat het toestel in de winkels ligt. Dat het om een Russische video gaat is nog opvallender, omdat Apple geen toestellen meer verkoopt in Rusland.

Release van de iPad Pro

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe iPad Pro met M5-chip, want de tablet staat naar verluidt voor deze maand op de planning. Het lijkt nu zo goed als zeker dat de release aanstaande is, omdat de iPad Pro al opduikt in de video’s. Zo werd de MacBook Pro met M4-chip in 2024 eveneens niet lang na de video aangekondigd door Apple. Mogelijk onthult Apple de nieuwe iPad Pro tijdens een speciaal evenement, dat deze maand plaatsvindt. Daar vertellen we hier meer over:

Naast de nieuwe iPad Pro met M5-chip brengt Apple deze maand nog veel meer producten uit. Er worden nieuwe versies van de Apple TV, HomePod mini, AirTag, MacBook Pro, Vision Pro en Studio Display verwacht. Het gaat om veel toestellen, waardoor de kans groot is dat er deze maand nog een evenement volgt. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!