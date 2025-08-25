Thuis studeren als een pro: hoe je je kamer inricht als slimme Apple-werkplek

Wil je dat studeren je het komende schooljaar gemakkelijker afgaat, dan richt je je kamer in als een slimme Apple-werkplek. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Richt je kamer in als slimme Apple-werkplek

Studeren gaat gemakkelijker als je de juiste apparaten hebt die het altijd doen en die ook perfect met elkaar samenwerken. Dat is precies wat je hebt wanneer je je kamer inricht als slimme Apple-werkplek.

1. De basis inrichting

Je kunt je Apple-werkplek natuurlijk net zo ver uitbreiden als je zelf wilt, maar er is uiteraard een bepaalde basis die je in elk geval nodig hebt. Om te beginnen heb je voor je studie een laptop nodig. Wij raden daarvoor de Apple MacBook Air 13-inch – M4 (2025) aan. Deze Mac is krachtig genoeg voor alle taken die je voor je studie moet uitvoeren en tegelijkertijd klein en licht genoeg om gemakkelijk mee te nemen in je rugzak. Je profiteert bovendien van een flinke batterijduur, want de MacBook houdt het met een volle batterij maar liefst zo’n 18 uur vol.

Daarnaast raden we een iPhone 16 aan. Dat is niet de allerduurste optie, maar wel ruim voldoende voor wat je tijdens je studie nodig hebt. De batterijduur is dik in orde en je kunt de iPhone bovendien draadloos opladen via MagSafe. Ook is deze iPhone compatibel met Apple Intelligence. De iPhone werkt naadloos samen met de MacBook Air. Zo kun je bijvoorbeeld razendsnel foto’s overzetten via AirDrop.

Moet je voor jouw studie regelmatig schetsen en tekeningen maken? Dan kan het erg handig zijn om een iPad Pro aan te schaffen. Je hebt daarbij de keuze uit een 11-inch en een 13-inch model. Dankzij de Apple Pencil Pro voelt het alsof je op papier tekent en je stuurt je creaties snel en eenvoudig naar je iPhone of naar je MacBook. Daarnaast kun je een iPad ook gebruiken als tweede scherm naast je MacBook. Dat kan heel handig zijn wanneer je door wilt werken, maar tegelijkertijd ook iets in de gaten wilt houden.

2. Extra Apple-apparaten

Een handige toevoeging aan je slimme Apple-werkplek is een HomePod mini. Vroeg of laat gaat studeren in stilte je ongetwijfeld tegenstaan, dus dan is het fantastisch als je jezelf weer kunt motiveren met jouw favoriete muziek. Of misschien wil je juist inspiratie opdoen met het luisteren van een podcast.

De HomePod mini past dankzij het stijlvolle ontwerp zonder meer in elk interieur en verspreidt het geluid in 360 graden door de kamer. Het apparaat werkt bovendien samen met Siri en dankzij de integratie met je iPhone kun je gepersonaliseerde verzoeken doen.

Wil je liever niemand lastig vallen met jouw muziek, dan zijn de AirPods Pro 2 een uitstekende keuze. Dankzij de ingebouwde noise cancelling zal ook niemand jou meer lastigvallen en kun je je beter concentreren. Schakel je tussen je MacBook en je iPhone, dan schakelen de AirPods Pro 2 gewoon automatisch met je mee. Zo word je niet gestoord of afgeleid en kun je gelijk weer door met studeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Handige accessoires

Om het werken op je MacBook of je iPad Pro nog wat comfortabeler te maken, is het een goed idee om er wat extra accessoires voor aan te schaffen. We raden in elk geval een Magic Keyboard aan, omdat die het fijnste typt. Daarnaast kun je kiezen voor een Magic Mouse of eventueel een Magic Trackpad, afhankelijk van wat je prettiger vindt werken.

MacBook Air M4 aanschaffen?

Wil je starten met het creëren van een slimme Apple-werkplek? Dan kun je volgens ons het beste beginnen met een MacBook Air M4. De 13 inch-versie is het gemakkelijkst om mee te nemen. Wil je toch liever een grotere, dan kies je voor de 15 inch-versie. Verder heb je de keuze uit de kleuren Zilver, Sterrenlicht, Hemelsblauw en Middernacht.

Wil je meer advies over de MacBook Air M4, dan kun je daarvoor terecht bij één van de getrainde medewerkers in een Amac-winkel. Die kunnen je bijvoorbeeld vertellen hoeveel opslagruimte en werkgeheugen je in jouw geval nodig hebt. Bovendien heeft Amac momenteel een Back-to-school actie, waardoor de MacBook Air M4 nu tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd is! Ben je meer geïnteresseerd in de andere producten, check die dan hier!