Deze nieuwe iOS-features kun je in april van 2025 verwachten

Hoewel we in Nederland nog wachten op Apple Intelligence, heeft iOS 18.2 veel nieuwe iOS-features en daar komen er snel nog meer bij.

Nieuwe iOS-features in 2025

De nieuwe iOS-features hebben ook te maken met Apple Intelligence. Hopelijk is Apple Intelligence tegen de tijd dat deze features verschijnen ook in Nederland beschikbaar.

Upgrades voor Siri

Volgens Apple is Siri inmiddels een nieuw tijdperk ingegaan. iOS 18.1 bracht een nieuw Siri-ontwerp en een aantal verbeteringen, iOS 18.2 voegde ChatGPT-integratie toe, maar een aantal van de grootste veranderingen komen in iOS 18.4. Siri krijgt dan drie grote upgrades, waaronder:

Nieuwe app-acties: Siri kan dan honderden nieuwe acties uitvoeren in Apple-apps, zonder dat die apps geopend hoeven te worden. Daarnaast zal App Intents dezelfde mogelijkheid bieden aan ondersteunde apps van derden.

Persoonlijke context: Net als bij een echte assistent kun je refereren aan berichten die je hebt ontvangen, aan agenda-afspraken en aan persoonlijke gegevens. Zo krijg je echt intelligente hulp van Siri.

Schermbewustzijn: Siri weet wat er op je scherm staat. Zo kun je gemakkelijk vragen om actie te ondernemen op iets waar je naar kijkt.

Gecombineerd met ondersteuning voor ChatGPT moeten deze nieuwe iOS-features Siri een krachtige nieuwe gebruikservaring geven.

Meldingen met prioriteit

Apple Intelligence heeft de manier waarop meldingen werken al ingrijpend veranderd, maar er gaat nog meer veranderen. Er komen namelijk meldingen met prioriteit (Priority Notifications). Apple legt het zelf als volgt uit:

Meldingen met prioriteit verschijnen bovenaan de stapel, zodat je in één oogopslag ziet waar je op moet letten. Daarnaast worden meldingen samengevat, zodat je ze veel sneller kunt scannen.

De afbeelding van Apple laat zien dat je in één keer verschillende van je belangrijkste meldingen kunt zien. Een mooie verbetering voor het beheer van iPhone-meldingen.

Nieuwe emoji’s

Met Genmoji kun je nu elke ontbrekende emoji maken die je maar wilt. Maar Apple is desondanks van plan om nieuwe ingebouwde emoji te blijven toevoegen aan het emoji-toetsenbord op je iPhone. De volgende reeks emoji’s is onderdeel van de nieuwe iOS-features en wordt verwacht in iOS 18.3 of 18.4.

Nieuwe tekenstijl in Image Playground

Apple heeft in iOS 18.2 een gloednieuwe app toegevoegd aan het startscherm van de iPhone (helaas nog niet in Nederland): Image Playground. Met deze AI-tool kun je originele afbeeldingen maken met behulp van een tekstopdracht.

Momenteel maakt Image Playground afbeeldingen in twee stijlen: Animatie en Illustratie. Maar er wordt binnenkort een derde stijl toegevoegd: Sketch. De nieuwe stijl kun je toepassen op bestaande afbeeldingen in je bibliotheek, maar ook gebruiken voor nieuwe creaties.

Robotstofzuigers in de Home-app

Er komt een nieuwe apparaatcategorie naar de Home-app van Apple, namelijk robotstofzuigers. Oorspronkelijk was dit een van de iOS-features die bedoeld was voor iOS 18.2, maar uit de iOS 18.3 bèta blijkt dat de volgende software-update ondersteuning voor robotstofzuigers zal toevoegen.

Nadat iOS 18.3 is uitgebracht en op je iPhone geïnstalleerd, kun je met een compatibele robotstofzuiger je apparaat rechtstreeks vanuit de Home-app of met Siri-opdrachten bedienen.

Nog meer iOS-features

De genoemde features zijn maar een fractie van wat er allemaal aan zit te komen in 2025. Apple zal ongetwijfeld een aantal verrassingen in petto hebben voor iOS 18.3 en 18.4. Tijdens de WWDC in juni zal er bovendien meer duidelijk worden over wat er later in 2025 aan zit te komen in iOS 19.