In iOS 18 introduceerde Apple verschillende nieuwe functies. Misschien wel de leukste functie is het maken van je eigen emoji’s met Genmoji. Zo werkt het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Genmoji maken: zo maak je zelf de leukste emoji’s

Je hebt op de iPhone al de keuze uit veel verschillende emoji’s die je kunt gebruiken in je chat-berichten. Maar meer emoji’s is natuurlijk altijd beter, toch? Vooral wanneer je ze zelf kunt maken! En dat kan nu, met de functie Genmoji op de iPhone. Hoe je dat doet, vertellen we je hier.

Genmoji maken op je iPhone Open in een app (bijvoorbeeld Berichten) het emoji-toetsenbord; Tik rechtsboven op de smiley met het plusteken (rechts van het tekstvak); Beschrijf met een paar woorden de emoji die je wilt maken; De nieuwe emoji verschijnt in het venster; Veeg door de verschillende versies van de nieuwe emoji tot je een leuke hebt gevonden; Tik op ‘Add’ en de nieuwe emoji wordt toegevoegd aan het emoji-overzicht.

Op dit moment is de functie om een Genmoji te maken nog niet officieel beschikbaar in Nederland. Je kunt de functie wel gebruiken op je eigen iPhone als je een Amerikaans account gebruikt en de iPhone met Siri op Engels instelt. Apple heeft wel aangegeven dat de functie vanaf april 2025 naar de EU komt.

Die maand komen er nog meer functies van Apple’s update beschikbaar. Dat zijn onder andere Schrijfhulp en de vernieuwde versie van Siri (met de integratie van ChatGPT).

Met Schrijfhulp worden teksten herschreven, samengevat of van toon veranderd. Gebruik je Siri regelmatig? Dan ga je vanaf april grote veranderingen merken, want Siri is dan veel slimmer. De spraakassistent heeft dan standaard toegang tot ChatGPT en voert gesprekken op een natuurlijkere manier.

Om de Genmoji te kunnen maken (en de andere AI-functies te gebruiken) heb je wel een iPhone 15 Pro (€ 984,-), een iPhone 15 Pro Max (€ 1.192,99) of nieuwer nodig. Een reguliere iPhone 15 of iPhone 15 Plus krijgt de optie om Genmoji te maken niet.