AirPods Pro 2 hebben grote update voor iOS 18: dit zijn de functies

Updaten maar! Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar voor de AirPods Pro 2, zodat de functies van iOS 18 werken met de oortjes. Dit zijn ze.

AirPods Pro 2 krijgen iOS 18-functies

Apple heeft een update uitgebracht voor de AirPods Pro 2! De firmware heeft als versienummer 7A294 en is in ieder geval beschikbaar voor de tweede generatie van de AirPods Pro. Met de nieuwe firmware krijgen de AirPods Pro 2 ondersteuning voor functies van iOS 18. Die update is op hetzelfde moment verschenen voor de iPhone. Apple’s beste oortjes worden met iOS 18 weer een stuk beter. Dit zijn de verbeteringen:

1. Hoofdgebaren

Met iOS 18 krijgen de AirPods Pro 2 er vier nieuwe functies bij. Na het installeren van de firmware werken de oortjes met hoofdgebaren. Deze functie schakel je in door bij de instellingen van je AirPods de schakelaar achter ‘Hoofdgebaren’ aan te zetten. Vervolgens kun je simpelweg ja knikken of nee schudden om met je AirPods oproepen te beantwoorden. Bij spraakopdrachten reageert Siri ook op de hoofdgebaren.

Ook beschikbaar bij de AirPods 4.

2. Stemisolatie

Bel je geregeld met de oortjes? Dan krijgen de AirPods Pro 2 er met iOS 18 een handige functie bij, want Apple introduceert Stemisolatie. Hiermee worden harde achtergrondgeluiden tegengehouden als je aan het bellen bent met de AirPods. Met machine learning wordt je stem gefilterd van storende geluiden. Zo kun je probleemloos bellen, ook als het hard waait of je in een drukke straat loopt.

Ook beschikbaar bij de AirPods Pro (eerste generatie) en AirPods 4.

3. Gamemodus

De gamemodus voor de AirPods Pro 2 is verbeterd in iOS 18. De oortjes hebben minder last van vertraging in de audio, waar bij draadloze verbindingen vrijwel altijd sprake van is. Volgens Apple is de vertraging bij de AirPods Pro 2 zo goed als verdwenen in de gamemodus. Dat is goed nieuws, want zo lopen beeld en geluid weer helemaal gelijk als je games speelt met de AirPods in. Ruimtelijke audio is eveneens verbeterd in de gamemodus.

4. Gepersonaliseerde audio

Met de nieuwste firmware werkt gepersonaliseerde audio beter bij de AirPods Pro 2. Deze feature zorgt ervoor dat het geluid van de AirPods afgestemd wordt op het lawaai in je omgeving. Bij het afstemmen van het geluid houden de oortjes rekening met je persoonlijk voorkeur voor het volume van de AirPods. Met iOS 18 doen de AirPods Pro 2 dat beter, zodat je minder last hebt van drukke omgevingen. Hiermee wordt je luisterervaring nog beter bij het spelen van games.

Ook beschikbaar bij de AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 3 en AirPods 4.

Deze iOS 18-functies komen pas later

De AirPods Pro 2 krijgen er dus handige functies bij in iOS 18, maar dit is nog niet alles. Tijdens het iPhone 16-event heeft Apple nog meer features aangekondigd. Met gehoorbescherming houden de oortjes te harde geluiden tegen, zodat je de AirPods kunt dragen bij bijvoorbeeld een concert. Wil je jouw gehoor testen? Ook dat is straks mogelijk met de AirPods Pro 2.

Bovendien kun je de oortjes straks ook als volwaardig gehoorapparaat gebruiken. Deze drie functies komen pas bij een latere versie van iOS 18 in het najaar beschikbaar. Om de nieuwste firmware op je AirPods te installeren hoef je in principe niks te doen. De AirPods worden vanzelf bijgewerkt als ze in de case zitten en in de buurt van je iPhone zijn. Hebben jouw oortjes geen ondersteuning voor alle nieuwe functies en ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Bekijk dan hier de beste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 2:

