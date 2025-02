Dit zijn de beste features van de iPhone 16E (iPhone-nieuws #7)

De iPhone 16E heeft een aantal toffe features én een vernieuwd design. Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week.

We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple brengt binnenkort de iPhone 16E uit. De telefoon geldt als de opvolger van de iPhone SE 2022, maar Apple kiest dit jaar waarschijnlijk voor een nieuwe naamgeving.

Daarnaast krijgt de iPhone 16E ook een paar toffe features. Wij vertellen je welke!

→ Nieuwe naam én nieuwe features!

Apple heeft met iOS 18.3.1 én iPadOS 18.3.1 nu tussentijdse updates uitgerold, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen in iOS 18.3 en iPadOS 18.3 worden opgelost. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te updaten!

→ Deze problemen zijn nu verleden tijd

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hebt natuurlijk een flitser op de iPhone zitten. Maar eigenlijk moet je die niet gebruiken voor het maken van foto’s. Wij geven je de belangrijkste redenen waarom je de flits op je smartphone maar beter links kunt laten liggen.

→ Flitsen? Niet doen!

Tim Cook heeft een opvallende uitspraak gedaan op X (voormalig Twitter). Hij zei namelijk dat we op woensdag, 19 februari een nieuw Apple-product kunnen verwachten. Maar wat gaat er dan komen?

→ Dit gaat Apple presenteren!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri is handig voor allerlei dingen, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen gebruikmaakt van deze virtuele assistent. Toch is het een goed idee om Siri desondanks niet uit te schakelen. Dit ondervond Daniel Vallaire uit Fort Lauderdale, Florida onlangs aan den lijve.

→ Zo redde Siri een leven



Signal wint in Nederland de afgelopen tijd flink aan populariteit. De app staat in Nederland al een aantal weken erg hoog in de meest gedownloade sociale netwerk-apps in de App Store en daar zijn goede redenen voor.

→ Dit maakt Signal beter



Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens The Washington Post heeft de Britse regering een verzoek ingediend bij Apple, waarmee het bedrijf wordt gedwongen om toegang te geven tot alle versleutelde data in iCloud. Wat is hier aan de hand?

→ Dit is waarom Engeland toegang vraagt

De Powerbeats Pro 2 hebben een flink aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is er nu onder meer actieve ruisonderdrukking met Transparantie-modus. Maar zijn de Powerbeats Pro 2 een betere keuze dan de AirPods Pro 2?

→ Zijn ze beter of niet?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp test namelijk een nieuwe functie waarmee je jouw sociale media-accounts kunnen koppelen aan WhatsApp. Dit blijkt uit de nieuwste iOS-bètaversie van de app. Maar zit je ook op die functie te wachten? Wij denken van niet.

→ Dit is wanneer de functie komt

Meer iPhone-nieuws