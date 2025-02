De Powerbeats Pro 2 zijn een goed alternatief voor AirPods Pro 2, maar ze hebben ook een vervelend probleem. Dit moet je weten voordat je ze koopt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Powerbeats Pro 2 hebben een irritant probleem: dit is er aan de hand

Een opvallende feature van de Powerbeats Pro 2 is dat je ze kunt verbinden met je fitness-apparaten. De oordopjes hebben een ingebouwde hartslagmonitor en je kunt daarmee de hartslag die door de Powerbeats Pro 2 wordt geregistreerd aflezen op je apparaat.

Sommige fitnessapparaten hebben uiteraard zelf een hartslagmonitor, maar daarvoor moet je vaak wel de grip vastpakken (en vasthouden) waar de sensor in zit. En dat is niet altijd even fijn. Dan is het veel handiger als er een hartslagmeter in je oordopjes (of Apple Watch) zit.

Het heeft dus wel wat voordelen om een hartslagmeter in je oordopjes te hebben. Maar bij de Powerbeats Pro 2 zit hier een irritant probleem. Wanneer je de oortjes hebt verbonden met een fitness-apparaat, is het niet mogelijk om tegelijkertijd (via de oordopjes) naar muziek te luisteren vanaf je iPhone. Meerdere reviewers op YouTube en gebruikers op Reddit hebben dit bevestigd.

Dit komt omdat er maar één verbinding tegelijk gemaakt kan worden tussen je apparaat en de Powerbeats Pro 2. Die verbinding heeft wel twee kanalen waar zowel hartslagdata als muziek kan gaan. Maar maak je een verbinding met je fitnessapparaat voor je hartslag? Dan is het dus niet mogelijk om tegelijkertijd naar muziek te luisteren vanaf de iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer problemen bij de Powerbeats Pro 2

Het wordt nog eens extra vervelend, omdat dit niet het enige probleem is met de Powerbeats Pro 2. Ook zijn er issues met verschillende iPhone-apps die de hartslagmonitor van de oordopjes niet detecteren. Opvallend genoeg waren er op Android veel minder problemen …

Sommige bezitters van de Powerbeats Pro 2 zijn ook niet te spreken over de nauwkeurigheid van de hartslagmeter. De meting valt regelmatig weg en er worden verkeerde gegevens doorgegeven.

Powerbeats Pro 2 vs AirPods Pro 2

Ben je van plan om de hartslagmeter op de Powerbeats Pro 2 toch niet te gebruiken omdat je bijvoorbeeld al een Apple Watch hebt? Dan zijn de Powerbeats Pro 2 nog steeds een interessant alternatief voor de AirPods Pro 2. De betere batterijduur en het haakje om je oren (zodat ze beter blijven zitten tijdens het sporten) zijn best wel flinke voordelen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook iets duurder dan de AirPods Pro 2. De adviesprijs is namelijk 299,95 euro. Bekijk hieronder de verschillende aanbieders.

De AirPods Pro 2 koop je bij Apple voor 279 euro, maar zijn inmiddels ook goedkoper online vinden. Check daarvoor de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!