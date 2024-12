Release van iOS 18.2 uitgesteld: wanneer komt de update naar je iPhone?

Het was de verwachting dat Apple iOS 18.2 op 9 december zou uitbrengen, maar de update is uitgesteld. Wanneer komt iOS 18.2 wél naar je iPhone?

iOS 18.2 uitgesteld

Volgens geruchten stond de release van iOS 18.2 gepland op maandag 9 december, maar Apple heeft de release van de update uitgesteld. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman voorspelde zelfs dat iOS 18.2 al op maandag 2 december of dinsdag 3 december zou verschijnen. Nu weten we dat de update pas later uitgebracht wordt, want Apple heeft iOS 18.2 nog steeds niet naar de iPhone gebracht.

Dat betekent niet dat Apple op maandag 9 december helemaal geen update voor de iPhone heeft uitgebracht, want de laatste testversie van iOS 18.2 is verschenen. Het gaat om Release Candidate 2, de definitieve release volgt doorgaans niet lang na de laatste testversie. Dat betekent dat we iOS 18.2 vermoedelijk binnenkort op de iPhone kunnen installeren. Mogelijk brengt Apple de update op dinsdag 10 december uit, in dat geval kun je vanavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) al updaten.

Deze nieuwe functies komen eraan

Met iOS 18.2 komt er een reeks nieuwe functies naar je iPhone. Gebruikers in de Europese Unie krijgen meer vrijheid bij het instellen van standaardapps. Zo kun je straks andere applicaties kiezen die standaard worden gebruikt als je bijvoorbeeld je mail, camera of fotobibliotheek opent. Heb je een alternatieve app geïnstalleerd? Dan kun je met iOS 18.2 ook de vooraf door Apple geïnstalleerde apps van je iPhone verwijderen.

Daarnaast krijgen de AirPods Pro 2 er nieuwe gehoorfuncties bij met iOS 18.2, waardoor je de oortjes kunt gebruiken voor het doen van een gehoortest. Verder wordt het gemakkelijker om de locatie van de AirTag tijdelijk te delen, kun je een maximum volume instellen bij je iPhone en krijgt de Foto’s-app een verbeterde indeling. Met iOS 18.2 komen dus vooral kleine aanpassingen naar de iPhone, Apple Intelligence is voorlopig nog niet beschikbaar in Nederland en België.

Release iOS 18.2 mogelijk nog later

Het is nog niet zeker wanneer Apple iOS 18.2 precies uitbrengt. De kans is groot dat de update vanavond verschijnt, maar Apple houdt doorgaans een langere periode aan tussen de laatste testversie en de officiële release. Het bedrijf brengt nieuwe softwareversies vrijwel altijd uit in de eerste helft van de week. We zien iOS 18.2 dus op dinsdag 10 december of woensdag 11 december.

Stelt Apple de update nog langer uit? Dan kun je iOS 18.2 pas op maandag 16 december of dinsdag 17 december op je iPhone installeren. De release valt in dat geval niet lang voor de feestdagen, dus het is afwachten of Apple inderdaad voor deze dagen kiest. Houd je iPhone daarom goed in de gaten de komende dagen, want het duurt niet lang meer voordat iOS 18.2 beschikbaar is. Lees hier alles over de volgende update.