iOS 18.2 verschijnt al in december (met deze functies voor je iPhone)

Apple werkt weer aan de volgende update! In december brengt iOS 18.2 nieuwe functies naar je iPhone. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.2

Apple heeft iOS 18.1 pas net uitgebracht, maar het bedrijf werkt al hard aan de volgende update. In december is het de beurt aan iOS 18.2, waarmee verschillende nieuwe functies naar je iPhone komen. Het merendeel van de features kunnen we in Nederland en België nog niet gebruiken, want Apple Intelligence komt pas in april beschikbaar in de Europese Unie.

Features als Image Playground en Genmoji moeten we daardoor voorlopig missen. Toch betekent dat niet dat we helemaal geen nieuwe functies in iOS 18.2 zien, want Apple voert een aantal kleine veranderingen door. Het gaat om verbeteringen bij Zoek mijn, bij de donkere icoontjes van apps en bij het instellen van standaardapps op je iPhone. Benieuwd naar alle aanpassingen? Dit kun je verwachten van iOS 18.2!

1. Zoek mijn

Apple voegt in iOS 18.2 een nieuwe functie toe aan de Zoek mijn-app. Na het installeren van de update kun je de locatie van een AirTag tijdelijk met iemand delen. Dat doe je door een link te versturen, waarbij je een vervaldatum kunt instellen. Dit is vooral handig als je jouw AirTag kwijt bent, want je kunt de link ook delen met bijvoorbeeld je luchtvaartmaatschappij. Zo is het gemakkelijker om je AirTag terug te vinden.

De ontvanger van de link kan de locatie van de AirTag voor een beperkte tijd zien. Heb je de AirTag gevonden? Dan wordt het delen van de locatie automatisch gestopt. Daarnaast verschijnt er een vervaldatum, zodat je de AirTag slechts tijdelijk deelt met een organisatie of persoon. Deze functie in iOS 18.2 is vooral bedoeld voor het terugvinden van verloren spullen. De link kan ook worden geopend op een Android-toestel.

2. Integratie van ChatGPT

Met Apple Intelligence komt ChatGPT standaard op je iPhone, waardoor het gemakkelijker wordt om de chatdienst te gebruiken. Net als bij de chatbot heeft ChatGPT op de iPhone een limiet, die vanaf iOS 18.2 getoond wordt. Voor geavanceerdere functies moet je een betaald abonnement nemen op ChatGPT. Dat betekent niet dat je moet betalen voor Siri, want Apple’s spraakassistent blijft gratis te gebruiken.

Je moet wel een behoorlijk bedrag neerleggen voor ChatGPT Plus, want het abonnement kost maar liefst 22,99 euro per maand. Vind je dat teveel? Dan kun je ook voor de gratis versie kiezen. In dat geval kun je slechts twee plaatjes samenstellen met ChatGPT en heb je minder ruimte om vragen te stellen aan de chatbot. Vanaf IOS 18.2 kun je direct via de instellingen van je iPhone een abonnement nemen op ChatGPT. Daar hoef je dus geen speciale website meer voor te bezoeken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Donkere symbolen apps

Het is sinds iOS 18 mogelijk om een donkere modus te activeren bij de symbolen van alle apps. Die functie verbetert Apple in iOS 18.2, want de icoontjes van alle apps zijn dan ook donker in de lijst bij de instellingen van je iPhone. Daar zien we nu nog veel applicaties met een witte achtergrond of lichte accenten, maar vanaf iOS 18.2 is dat niet meer het geval. De donkere modus wordt zo steeds wat uitgebreider.

4. Cameraregelaar

Heb je de nieuwe iPhone 16 (Plus) of de iPhone 16 Pro (Max) al gehaald? Dan krijg je er in iOS 18.2 een exclusieve functie bij. Na het installeren van de update kun je de belichting van de camera vastzetten via de cameraregelaar. Met een lichte druk op de knop bepaal je de belichting van het beeld. Ook handig: vanaf iOS 18.2 is het mogelijk om aan te passen hoe snel je dubbel moet drukken op de cameraregelaar.

5. Meer functies in iOS 18.2

Verder voert Apple in iOS 18.2 kleine veranderingen door. Zo is het voor het eerst mogelijk om standaardapps te verwijderen. Je kunt applicaties als de App Store, Camera, Foto’s en Safari van je iPhone verwijderen, maar let daarbij wel op. Het is aan te raden om eerst een soortgelijke app te installeren, zodat je de functies nog steeds kunt gebruiken. Deze functies komen nog meer beschikbaar met iOS 18.2:

Meer mogelijkheden in de Opdrachten-app voor Conditie;

Geschreven vragen stellen aan Siri kan nu via een snelkoppeling in het Bedieningspaneel;

Maximum volume instellen bij de iPhone;

Exporteren en importeren van je geschiedenis in Safari;

Categorieën als favoriet markeren in de Podcasts-app.

Release van iOS 18.2

We moeten nog maar even wachten op iOS 18.2, want Apple brengt de update eind dit jaar uit. Door te kijken naar voorgaande jaren kunnen we de release nu al voorspellen. Vorig jaar verscheen iOS 17.2 op 11 december, een jaar eerder kwam iOS 16.2 uit op 13 december. In 2021 werd iOS 15.1 uitgebracht op 13 december, dus het is zo goed als zeker dat iOS 18.2 rond dezelfde periode verschijnt.

Apple brengt nieuwe softwareversies meestal uit op een maandag of dinsdag, dus dat betekent dat je iOS 18.2 op 9 of 10 december kunt installeren. Mogelijk verschijnt de update een week later, in dat geval is iOS 18.2 op 16 of 17 december beschikbaar. Tegelijk met iOS 18.2 verschijnen iPadOS 18.2 en watchOS 11.2. Wil je weten welke functies er met Apple Intelligence volgend jaar naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over Apple Intelligence!