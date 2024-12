iOS 18.2 is beschikbaar: deze functies komen (niet) naar je iPhone

Apple heeft iOS 18.2 uitgebracht! Benieuwd wat er verandert op je iPhone? Deze nieuwe functies komen naar je iPhone met iOS 18.2.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.2

Updaten maar! Apple heeft iOS 18.2 uitgebracht, waarmee er veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dat is niet alles, want het bedrijf heeft ook een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is de Foto’s-app aangepast om de fotobibliotheek veel overzichtelijker te maken. Benieuwd welke veranderingen Apple nog meer doorvoert? Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies die Apple met iOS 18.2 naar je smartphone brengt.

1. Aanpassen van standaardapps

Gebruikers in de Europese Unie krijgen meer vrijheid bij het instellen van standaardapps. Zo bepaal je zelf welke applicatie automatisch opent voor je mail, camera en fotobibliotheek. Daarnaast is het mogelijk om de vooraf door Apple geïnstalleerde apps te verwijderen. Denk hierbij aan de Camera-app, Safari of zelfs de App Store. Pas daarbij wel op, want het is niet altijd handig om deze apps van je iPhone te gooien.

2. Donkere symbolen apps

Met iOS 18 kregen de symbolen van apps voor het eerst een donkere modus. Apple breidt de functie in iOS 18.2 uit, want de icoontjes krijgen dan ook een donkere weergave bij de instellingen van je iPhone. Daar zagen we in iOS 18.1 nog veel applicaties met een witte achtergrond of lichte accenten, maar vanaf iOS 18.2 is dat niet meer het geval. De donkere modus wordt zo steeds wat uitgebreider.

3. Cameraregelaar

De cameraregelaar van de nieuwe iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) krijgt er in iOS 18.2 een toffe functie bij. Na het installeren van de update kun je de belichting van de camera vastzetten via de cameraregelaar. Met een lichte druk op de knop bepaal je de belichting van het beeld. Ook handig: vanaf iOS 18.2 is het mogelijk om aan te passen hoe snel je dubbel moet drukken op de cameraregelaar.

4. Nog geen Apple Intelligence

Voor gebruikers buiten de Europese Unie is iOS 18.2 een veel grotere update, want daar rolt Apple een aantal onderdelen van Apple Intelligence uit. Zo worden functies als Image Wand, Genmoji en Image Playground hier pas veel later uitgebracht, terwijl ze in de Verenigde Staten wel al beschikbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer Apple Intelligence hier precies te gebruiken is. Apple heeft nog geen officiële datum aangekondigd, geruchten voorspellen dat alle AI-functies in april 2025 naar de EU komen.

5. Meer functies in iOS 18.2

Apple voert daarnaast vooral kleine veranderingen door. Het gaat om handige verbeteringen, die het gebruik van de iPhone net wat gemakkelijker maken. Ben je benieuwd wat er nog meer verandert na het installeren van de update? Deze functies komen nog meer beschikbaar met iOS 18.2:

Meer mogelijkheden in de Opdrachten-app voor Conditie;

Geschreven vragen stellen aan Siri kan nu via een snelkoppeling in het Bedieningspaneel;

Maximum volume instellen bij de iPhone;

Exporteren en importeren van je geschiedenis in Safari;

Verbeterde indeling van de Foto’s-app;

Mail-app is overzichtelijker;

‘Deel objectlocatie’ voor AirTags in de Zoek mijn-app;

Categorieën als favoriet markeren in de Podcasts-app.

Release van iOS 18.2

Apple heeft iOS 18.2 inmiddels uitgebracht, dus de update is voor iedereen beschikbaar. Je vindt de nieuwe iOS-versie op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Zie je de update niet? Heb dan nog even geduld, want Apple rolt de nieuwe softwareversie gefaseerd uit. Het duurt in dat geval niet lang meer voordat je iPhone bijgewerkt kan worden naar de nieuwste iOS-versie!