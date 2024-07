iOS 17.6 en iPadOS 17.6 zijn nu beschikbaar – dit is er nieuw!

Apple heeft nieuwe software-versies voor de iPhone en iPad uitgebracht: iOS 17.6 en iPadOS 17.6. Dit is er nieuw in deze updates.

iOS 17.6 en iPadOS 17.6 zijn nu beschikbaar

De nieuwe software-versies iOS 17.6 en iPadOS 17.6 zijn grotendeels gericht op bugfixes en prestatieverbeteringen. Alle belangrijke iOS- en iPadOS 17-functies die Apple vorig jaar tijdens de WWDC aankondigde, zijn al via eerdere updates toegevoegd aan de besturingssystemen.

iOS 17.6 verschijnt redelijk laat na het debuut van iOS 17.5 afgelopen mei. Intussen zijn we nog twee maanden verwijderd van de verwachte release van iOS 18 in september. Het is in principe mogelijk dat er nog een iOS 17.7 in het verschiet ligt.

Maar het is ook zeker niet ondenkbaar dat dit de laatste noemenswaardige release van iOS 17 is. Het komt in de praktijk maar zelden voor dat iOS-versies verder gaan dan versie x.6. Mocht Apple inderdaad plannen hebben voor iOS 17.7, dan zouden we daar op zeer korte termijn de eerste bètaversie van moeten zien.

Als je de optie ‘Automatische updates’ hebt ingeschakeld, krijg je binnenkort vanzelf een melding voor het installeren van iOS 17.6 en iPadOS 17.6. Maar je kunt er ook voor kiezen om het nu al handmatig te regelen. Omdat er een aantal bugfixes in zitten, is dit ook wel aan te raden. De update is compatibel met alle iOS- en iPadOS-apparaten, en installeren doe je op de volgende manier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’;

Tik op ‘Werk nu bij’ en voer je toegangscode in;

De update wordt nu voorbereid en vervolgens geïnstalleerd. Het hele proces kan best een tijdje in beslag nemen. Wanneer het updaten is afgerond, wordt je iPhone of iPad nog automatisch opnieuw opgestart. Daarna kun je je iPhone of iPad gewoon weer gebruiken.