Apple vraagt binnenkort geld voor sommige AI-functies: dit moet je weten

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
10 november 2026, 11:19
2 min leestijd
Apple vraagt binnenkort geld voor sommige AI-functies: dit moet je weten
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Apple Intelligence is tot nu toe gratis te gebruiken, maar daar komt verandering in. Apple is namelijk van plan om geld te vragen voor sommige AI-functies!

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Apple laat je betalen voor AI-functies

Apple heeft de eerste betaalde AI-functies geïntroduceerd. Dat gebeurt in Logic Pro, een programma waarmee je muziek kunt maken en bewerken. Gebruikers kunnen in Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, India, Mexico en het Verenigd Koninkrijk voortaan extra AI-gebruik kopen voor 49,99 dollar.

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Dat werkt anders dan bij veel andere AI-diensten. Je hoeft namelijk geen maandelijks abonnement af te sluiten, maar betaalt eenmalig voor een pakket. Daarmee kun je de AI-functies vaker gebruiken dan normaal.

Je krijgt iedere maand een bepaalde hoeveelheid AI-gebruik. Heb je die limiet bereikt? Dan kun je het gekochte pakket gebruiken om verder te gaan.

Zo werken de betaalde AI-pakketten

Er zitten wel een paar voorwaarden aan de nieuwe pakketten. Zo kun je ze niet delen met andere gezinsleden via Delen met gezin. Ze zijn alleen te gebruiken met het Apple-account waarmee je de aankoop hebt gedaan.

Gelukkig hoef je het extra gebruik niet meteen op te maken. Wat je overhoudt, neem je gewoon mee naar de volgende maand. Na twaalf maanden vervalt het ongebruikte tegoed wel.

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Voorlopig kun je deze pakketten alleen kopen in Logic Pro. Later deze maand worden ze naar verwachting ook beschikbaar in andere programma’s, waaronder Final Cut Pro, Pixelmator Pro en de iWork-apps.

Moet je straks ook betalen voor Siri?

De grote vraag is natuurlijk wat dit betekent voor je iPhone. Apple heeft eerder al aangekondigd dat bepaalde functies van Apple Intelligence gebruikslimieten krijgen.

Je moet dan denken aan de vernieuwde Siri, Image Playground en slimme fotobewerkingen. Wie deze functies heel vaak gebruikt, zou in de toekomst mogelijk moeten betalen om de limieten te verhogen.

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Dat betekent overigens niet dat je straks standaard moet betalen voor Apple Intelligence. Het gaat om extra gebruik wanneer je de gratis limiet hebt bereikt.

Wanneer Apple zulke betaalde pakketten naar Nederland brengt, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel ze dan gaan kosten.

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Bronnen afbeeldingen: cottonbro studio, 9to5mac
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