Apple ziet deze woorden liever niet op je iPhone

Je iPhone helpt je graag met typen, maar niet met álle woorden. Apple heeft namelijk een lijst met woorden en zinnen die je toetsenbord niet mag voorstellen.

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Deze woorden wil Apple niet voorspellen op je iPhone

Wanneer je een bericht typt op je iPhone, verschijnen er vaak handige woordsuggesties boven je toetsenbord. Zo hoef je niet ieder woord helemaal uit te typen. Maar wat blijkt? Apple bepaalt zelf welke woorden je wel en niet voorgeschoteld krijgt.

Onderzoeker Derik Kauffman ontdekte een lijst met meer dan 100.000 woorden en zinnen die Apple bewust buiten de voorspellingen houdt. Hij vond de lijst verborgen in het besturingssysteem van de iPhone en wist deze leesbaar te maken.

Op de lijst staan vooral scheldwoorden, maar ook opvallende politieke uitspraken. Zo krijg je ‘Dictator Trump’, ‘Sleepy Joe’ en ‘covid is a lie’ niet zomaar als suggestie te zien.

Ook Nederlandse woorden staan op de lijst

Opvallend genoeg staan er ook volop Nederlandse woorden en zinnen tussen. Sommige daarvan zijn behoorlijk vreemd. Denk bijvoorbeeld aan ‘getrapten op een harken’ en ‘hij gekund de bomen in’. De hele lijst met verboden woorden is online te checken.

Het is niet helemaal duidelijk waarom sommige combinaties van woorden op de lijst staan. Veel Nederlandse zinnen kloppen grammaticaal niet eens.

De beperkingen gelden trouwens niet alleen voor de automatische woordsuggesties. Ook wanneer je met je vinger over het toetsenbord veegt om woorden te maken, worden de woorden tegengehouden.

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Mag je deze woorden dan helemaal niet typen?

Geen zorgen, Apple verbiedt je niet om deze woorden te gebruiken. Je iPhone zal deze woorden niet voorspellen, maar je kunt ze altijd nog zelf intypen.

Volgens Apple is de lijst bedoeld om te voorkomen dat het toetsenbord suggesties geeft die mogelijk ongepast of beledigend zijn. Waarom bepaalde politieke uitspraken daar ook onder vallen, legt het bedrijf niet uit.

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