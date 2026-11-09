Apple ziet deze woorden liever niet op je iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
9 november 2026, 12:02
2 min leestijd
Apple ziet deze woorden liever niet op je iPhone

Je iPhone helpt je graag met typen, maar niet met álle woorden. Apple heeft namelijk een lijst met woorden en zinnen die je toetsenbord niet mag voorstellen.

Lees verder na de advertentie.

Deze woorden wil Apple niet voorspellen op je iPhone

Wanneer je een bericht typt op je iPhone, verschijnen er vaak handige woordsuggesties boven je toetsenbord. Zo hoef je niet ieder woord helemaal uit te typen. Maar wat blijkt? Apple bepaalt zelf welke woorden je wel en niet voorgeschoteld krijgt.

iphone paniek

Onderzoeker Derik Kauffman ontdekte een lijst met meer dan 100.000 woorden en zinnen die Apple bewust buiten de voorspellingen houdt. Hij vond de lijst verborgen in het besturingssysteem van de iPhone en wist deze leesbaar te maken.

Op de lijst staan vooral scheldwoorden, maar ook opvallende politieke uitspraken. Zo krijg je ‘Dictator Trump’, ‘Sleepy Joe’ en ‘covid is a lie’ niet zomaar als suggestie te zien.

Ook Nederlandse woorden staan op de lijst

Opvallend genoeg staan er ook volop Nederlandse woorden en zinnen tussen. Sommige daarvan zijn behoorlijk vreemd. Denk bijvoorbeeld aan ‘getrapten op een harken’ en ‘hij gekund de bomen in’. De hele lijst met verboden woorden is online te checken.

iphone toetsenbord

Het is niet helemaal duidelijk waarom sommige combinaties van woorden op de lijst staan. Veel Nederlandse zinnen kloppen grammaticaal niet eens.

De beperkingen gelden trouwens niet alleen voor de automatische woordsuggesties. Ook wanneer je met je vinger over het toetsenbord veegt om woorden te maken, worden de woorden tegengehouden.

Mag je deze woorden dan helemaal niet typen?

Geen zorgen, Apple verbiedt je niet om deze woorden te gebruiken. Je iPhone zal deze woorden niet voorspellen, maar je kunt ze altijd nog zelf intypen.

iPhone toetsenbord

Volgens Apple is de lijst bedoeld om te voorkomen dat het toetsenbord suggesties geeft die mogelijk ongepast of beledigend zijn. Waarom bepaalde politieke uitspraken daar ook onder vallen, legt het bedrijf niet uit.

Wil je vaker dit soort artikelen lezen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk Software iPhone

Bekijk ook

Zien: de Mactini is verreweg de kleinste MacBook die ooit is gefabriceerd

Zien: de Mactini is verreweg de kleinste MacBook die ooit is gefabriceerd

5 november 2026

Waarom je macOS 27.3 héél snel moet installeren op je Mac

Waarom je macOS 27.3 héél snel moet installeren op je Mac

5 november 2026

Apple brengt de beste iPhone wéér niet uit in Nederland (om deze reden)

Apple brengt de beste iPhone wéér niet uit in Nederland (om deze reden)

2 november 2026

iPadOS 27.2 komt met een handige functie voor je iPad: zo werkt die

iPadOS 27.2 komt met een handige functie voor je iPad: zo werkt die

2 november 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren