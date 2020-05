Met nog een maandje te gaan tot de onthulling blikt designer Aleksey Bondarev alvast vooruit op de jaarlijkse iPhone software-update. Zijn iOS 14-concept staat vooral in het teken van widgets op het thuisscherm.

iOS 14-concept laat widgets zien

Bondarev plaatst zijn conceptversie van de aankomende update op Dribbble, een website voor ontwerpers. De designer hoopt vooral dat Apple de mogelijkheid om widgets toe te voegen met iOS 14 introduceert.

Widgets zijn vakken op het iPhone-thuisscherm die bepaalde functies of context bieden. De blokken zijn app-afhankelijk. In het iOS 14-concept zie je bijvoorbeeld dat de Instagram-widget laat zien hoeveel nieuwe likes, DM’s en volgverzoeken je hebt binnengekregen terwijl de minimalistische Weer-app aangeeft of je een paraplu moet meenemen.

De Kompas-widget is daarentegen weer wat groter en met de widget van de Muziek-app kun je liedjes terug- en vooruitspoelen. In het iOS 14-concept van de Russische ontwerper voeg je widgets toe door een app-icoon ingedrukt te houden. Het is niet mogelijk om de widgetgrootte aan te passen. Het lijkt er dus op dat app-ontwikkelaars zelf mogen bepalen hoe groot hun app-widget is.

Widgets zijn overigens niet nieuw in de wereld van smartphones. Op Android, de gedoodverfde concurrent van iOS, kun je ze al sinds jaar en dag aan het thuisscherm van je telefoon toevoegen. Hierbij verschilt het per app of je de grootte van het vakje kunt aanpassen, of niet.

Op naar iOS 14

Op 22 juni wordt iOS 14 officieel onthuld. Dan vindt namelijk WWDC plaats, de jaarlijkse Apple-conferentie voor ontwikkelaars. Naast iOS 14 gaan we hier ook nieuwe versies van iPadOS, macOS en watchOS zien. Later dit jaar, rond september, is de hardware pas aan de beurt. Dan presenteert Apple naar alle waarschijnlijkheid de iPhone 12-serie, die net als de iPhone 11 uit drie toestellen lijkt te gaan bestaan.