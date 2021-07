iPhone 13 niet in september en pas op met de AirTag (iPhone-nieuws #30)

Apple waarschuwt voorzichtig dat de iPhone 13 misschien niet in september komt. Ook moet je oppassen bij het vervangen van je AirTag-batterij. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Afgelopen week heeft Apple nieuwe software-updates voor de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac uitgebracht. Met deze updates worden een paar problemen opgelost, zoals de bug waarbij Apple Watch-bezitters hun horloge niet konden ontgrendelen via Touch ID.

Jammer genoeg weten we niet zeker of de batterijproblemen van iOS 14.6 nu verleden tijd zijn. Voor de Mac en Apple Watch heeft Apple vooral beveiligingsproblemen opgelost.

‘iPhone van 2022 is niet kapot te krijgen dankzij titanium behuizing’

Onhandige mensen opgelet. De iPhone van 2022 schijnt een titanium behuizing te krijgen. Daardoor moet ‘ie veel steviger worden dan de huidige modellen.

Analisten van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase hebben van hun bronnen opgevangen dat Apple grootse plannen heeft voor 2022. De duurdere iPhone Pro-modellen schijnen namelijk een titanium behuizing te krijgen. Fabrikant Foxconn zou de stevige frames gaan leveren.

De iPhone 13 komt misschien niet in september uit: dit is waarom

Apple presenteerde afgelopen week de kwartaalcijfers. De sfeer was opperbest, want het gaat goed met het bedrijf. Heel goed, zelfs. Er werden 50 procent meer iPhones verkocht in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar en de omzet steeg wederom.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Aan het eind van de presentatie waarschuwde Luca Maestri, de financiële man bij Apple, dat het bedrijf vreest voor productieproblemen. Deze zouden vooral de iPhone- en iPad-tak van het bedrijf raken.

Apple waarschuwt: doe dit niet bij vervangen AirTag-batterij

In de AirTag zit een kleine, muntstukvormige batterij. Je kunt ‘m gemakkelijk inslikken en dit kan een zeer gevaarlijke chemische reactie veroorzaken. Sommige batterijfabrikanten (waaronder Duracell) hebben daarom een bittere laag aangebracht op de batterij, om te voorkomen dat kinderen ze opeten.

Zo’n knoopcelbatterij met coating is dus wel zo veilig als je jonge kinderen hebt, maar voor de AirTag kun je beter andere batterijen in huis halen. Daarvoor waarschuwde Apple afgelopen week.

‘Grotere nieuwe iMac komt pas in 2022 op de markt’

Volgens een tweet van dylandkt heeft Apple besloten om de nieuwe high-end iMac niet in 2021 op de markt te brengen. Het bedrijf wil voorkomen dat het apparaat gaat concurreren met andere producten die nog in de pijplijn zitten. Dit is slecht nieuws voor gebruikers die al lang wachten op een nieuwe Pro-iMac.

Apple heeft naast de nieuwe iMac volgens geruchten ook nog verschillende MacBooks, een nieuwe iPhone, een Apple Watch en een iPad mini in de maak. Teveel lanceringen zorgen voor minder aandacht per product.

