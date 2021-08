Netflix klinkt nu een stuk beter dankzij Spatial Audio van Apple

Ein-de-lijk. Netflix biedt nu ondersteuning voor Spatial Audio: de nieuwe audiofunctie van Apple waarmee je surround sound krijgt met de AirPods Pro en Max. Het lijkt hierbij alsof het geluid van alle richtingen komt.

Netflix rolt Spatial Audio-ondersteuning uit

Een grote verrassing is de komst van Spatial Audio niet. Afgelopen januari bleek al dat de streamingdienst er mee bezig was. In gesprek met The Verge bevestigt een Netflix-woordvoerder dat de uitrol van Spatial Audio is begonnen voor de iPhone en iPad.

Het gaat om een gefaseerde uitrol. Wanneer de functie nu nog niet bij jou werkt, is het handig om het over een paar dagen nog eens te controleren. Spatial Audio is trouwens niet voor alle films en series beschikbaar: alleen bepaalde titels kunnen met de nieuwe audiofunctie overweg.

Verder moet je minstens iOS 14 of iPadOS 14 draaien en heb je de AirPods Pro of AirPods Max nodig. De ‘gewone’ AirPods-oordopjes kunnen geen surround sound afspelen. De functie werkt overigens ook wanneer je de bèta van iOS 15 of iPadOS 15 gebruikt.

Meer over Spatial Audio

Spatial Audio, of ‘Ruimtelijke audio’ in het Nederlands, is Apples eigen versie van surround sound. Zodra je de functie aanzet lijkt het net alsof je ‘tussen’ het geluid zit van de film of serie die je aan het kijken bent. Ook als je met je hoofd beweegt blijft het virtuele geluid op zijn plaats.

Voordat het werkt, moet je Spatial Audio wel even inschakelen via het instellingenmenu van je iPhone of iPad. Tik in de instellingen op ‘Bluetooth’ en zoek je AirPods Pro of AirPods Max in de lijst.

Druk vervolgens op het infoknopje naast het apparaat en verschuif de schakelaar bij ‘Ruimtelijke audio’, zodat het vakje groen kleurt. Hierna hoef je alleen nog een geschikte Netflix-film of serie aan te zetten om van Apples surround sound te genieten!

Lees verder: Zo werkt Spatial Audio voor de AirPods Pro

